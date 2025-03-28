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Cezaevindeki İmamoğlu'ndan el yazısıyla yeni mesaj

Cezaevindeki İmamoğlu'ndan el yazısıyla yeni mesaj
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Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu el yazısıyla yazdığı bir mektupla herkesi yarın 12:00'da İstanbul Maltepe'de düzenlenecek Maltepe mitingine davet etti.

Silivri Cezaevi'nde tutulan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, kendi el yazısıyla yurttaşları Maltepe mitingine davet etti.

İmamoğlu'nun mesajını CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, X hesabından paylaştı.

İmamoğlu'nun mesajı şöyle:

"Maltepe'de milletçe buluşuyoruz. İnanın ki yanınızda olacağım. Sağınızda solunuzda baktığınız kişi ben olacağım. Gelin kol kola, omuz omuza olacağım."

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu el yazısıyla yazdığı bir mektupla herkesi yarın 12:00'da İstanbul Maltepe'de düzenlenecek Maltepe mitingine davet etti.

Etiketler CHP chp'nin cumhurbaşkanı adayı cumhurbaşkanı adayı istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu
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