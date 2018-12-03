Cezaevinden arayıp intihardan vazgeçirdiler

Antalya’da bunalıma giren genç kadın, 30 metre yükseklikteki falezlere gelerek intihara kalkıştı. Alkollü olan genç kadın, uçurumun kenarında tehlikeli hareketlerde bulunurken yürekleri ağza getirdi. Cezaevindeki babasıyla görüşmek istediğini söyleyen genç kadın, polisin cep telefonundan babasıyla görüştürmesiyle ikna edilebildi.



Polisi alarma geçiren olay, Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi varyantlardaki falezlerde 12.30’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, genç bir kadının yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerin ucunda tehlikeli bir şekilde oturup ağladığını görenler, durumu polise bildirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen polis, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri talep etti. Diğer yandan olası bir olumsuzluğa karşı deniz polisi de kıyı kesimde hazır bekledi.

İsminin E. S. (22) olduğu öğrenilen genç kadın ise polisin ikna çabasına uzun süre direndi. Alkollü olduğu gözlenen ve sık sık elindeki cep telefonundan birileriyle görüşen E. S., polisten de alkol vermesini talep etti. Zaman zaman uçurumun kenarında tehlikeli hareketler yapan E. S., verilen alkolü bir miktar içtikten sonra, cezaevindeki babası M. S. ile telefonda konuşmak istediğini söyledi.

Tüm iknalar boşa çıkınca polis, cezaevi kurumuyla iletişime geçerek babaya ulaştı. Babasıyla telefonda görüşen genç kadın, ikna olarak polis tarafından kayalıklardan alındı.

Genç kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.