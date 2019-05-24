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  3. 24 Mayıs 2019 18:12

Cezaevinden çıktığı gün yaptıkları şoke etti !

Antalya'da bir kişinin, cezaevinden çıktığı gün 11 iş yerinden hırsızlık yapması güvenlik kamerasınca görüntülendi. Hırsızlık yapan kişinin 17 yaşında olduğu belirtildi.

Cezaevinden çıktığı gün yaptıkları şoke etti !
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Antalya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazipaşa ilçesi İstiklal Mahallesi  Manavlar Çarşısı'nda iş yerlerindeki bozuk paraların çalınması üzerine çalışma  başlattı.

Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, 11 iş yerinden  hırsızlık yapanın U.K. (17) olduğunu belirledi. Yakalanması için çalışma  başlatılan şüphelinin cezaevinden çıktığı gün hırsızlık yaptığı öğrenildi.

Kasaplık yapan Metin Özgün, güvenlik kamera kayıtlarından iş yerinin  üst katından içeri giren şüphelinin, kasadaki bozuk paraları alarak kaçtığının  görüldüğünü söyledi.

AA

cezaevi , antalya
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