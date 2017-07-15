Cezaevlerinde büyük FETÖ temizliği

Yüzlerce gardiyan ve idare memurunun yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanındaki ceza infaz kurumlarında görev yapan 36 cezaevi müdürü de kamudan ihraç edildi.



İhraç edilenler arasında FETÖ ve diğer terör suçlularının da tutulduğu yüksek güvenlikli F tipi ve kapalı cezaevi müdürleri de var. Yine ihraç edilen cezaevi personelleri arasında kurum içi ve kurumun diğer adli birimlerle yazışmalarını yapan birçok katip de var.

692 sayılı yeni KHK ile görevden ihraç edilenlerin tam listesi

692 sayılı yeni KHK ile görevden ihraç edilenlerin tam listesi