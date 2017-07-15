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  3. 15 Temmuz 2017 11:02

Cezaevlerinde büyük FETÖ temizliği

Birçok kritik kamu kurumlardan toplam 7 bin 398 kişinin ihraç edildiği son KHK'da en dikkat çeken bölümlerden biri de cezaevleri personeli oldu.

Cezaevlerinde büyük FETÖ temizliği
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Yüzlerce gardiyan ve idare memurunun yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanındaki ceza infaz kurumlarında görev yapan 36 cezaevi müdürü de kamudan ihraç edildi.

İhraç edilenler arasında FETÖ ve diğer terör suçlularının da tutulduğu yüksek güvenlikli F tipi ve kapalı cezaevi müdürleri de var. Yine ihraç edilen cezaevi personelleri arasında kurum içi ve kurumun diğer adli birimlerle yazışmalarını yapan birçok katip de var.

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cezaevi , khk