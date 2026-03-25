Cezaevlerinde yeni dönem: e-Avukat uygulaması hizmete açıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, hükümlü ve tutukluların avukatlarıyla fiziki olarak bir araya gelmeden görüntülü görüşme yapabilmelerine olanak tanıyan "e-Avukat" uygulamasını hizmete açtıklarını duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla hükümlü ve tutukluların, avukatlarıyla görüntülü görüşebilmesine imkan sağlayacak e-Avukat uygulamasının kullanıma açıldığını duyurdu.

Bakan Gürlek'in açıklaması şu şekilde:

"Adalet hizmetlerinde dijital dönüşüm sürecini geliştirmeye devam ediyor; yenilikçi e-Avukat uygulamamızı kullanıma açıyoruz. Hükümlü ve tutuklular, sunulan bu ek imkan sayesinde yüz yüze görüşmeye ihtiyaç duymadan avukatlarıyla görüntülü görüşebilecek. Görüşmeler, toplamda 30 dakika olmak kaydıyla haftada en fazla iki kez yapılabilecek. Yargı hizmetlerinde erişilebilirliği daha da artırarak, vatandaşlarımızın adalete erişimini kolaylaştıracak adımları atmaya devam ediyoruz"

DHA