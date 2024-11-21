''Change oto'' çetesi çökertildi; 15 araca el konuldu
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Bursa'da düzenlenen ''change oto'' operasyonunda 10 milyon TL değerinde 15 otomobile el konuldu, 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, yurda kaçak yollardan sokulan, üzerinde yakalama ve haciz bulunan otomobillerin şasi numaralarının değiştirilip, satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, S.Ş. (22), M.B.Y. (21), A.Y. (45), A.Y. (21) ve M.S. (21) isimli şüphelilerin adreslerine baskın düzenlendi. Şüpheliler, 4 ayrı adrese düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alınırken, 10 milyon TL değerindeki 15 otomobile el konuldu.
Farklı suçlardan da kaydı bulunan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.Ş., M.B.Y. ve A.Y. ‘Nitelikli dolandırıcılık’, ‘Resmi belgeyi yok etme ve saklama’ ile ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçlarından tutuklanırken, 2 kişi ise serbest bırakıldı.
DHA
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