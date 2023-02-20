  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Charlie Hebdo'nun sitesini hackleyip, Atatürk fotoğrafı koydu

Charlie Hebdo'nun sitesini hackleyip, Atatürk fotoğrafı koydu

Güncelleme:

Tepki çeken karikatürlere imza atan Fransız ''mizah'' dergisi Charlie Hebdo'nun internet sitesi bir Türk hacker tarafından hacklendi.

Fransız "mizah" dergisi Charlie Hebdo'nun internet sitesi bir Türk hacker tarafından hacklendi. Siteyi ziyaret edenler Atatürk'ün fotoğrafı ve mehter marşı ile karşılaştı.

Sitenin içeriğini değiştiren hacker sitenin aşağı kısımlarına "Neden hacklendik" başlıklı bir yazı ekledi.

Charlie Hebdo'nun hacklenmesi sosyal medyada gündem oldu.

Derginin Kahramanmaraş'da meydana gelen depremler ile ilgili paylaştığı "tank karikatürü" Türk ve Dünya basınında tartışma yaratmıştı.

Anlık olarak Charlie Hebdo'nun web sitesine erişim sağlanabiliyor.

Etiketler charlie hebdo hack hacker
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Konut projelerinde bir dönem kapanıyor! Detaylar belli oldu
Kasko araçların deprem hasarını karşılıyor mu? Detaylar belli oldu
Deprem bölgesinde ölümüne çaresizlik kamerada
Prof. Dr. Ercan Hatay'ın depremden hiç etkilenmeyen ilçesinin sırrını açıkladı
Deprem bölgesindeki patlamada ölü sayısı artıyor
Arta arda 5 deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den yeni uyarı
Bilim insanları ''deniz kızı mumyası''nın gizemini çözdü
Merkez Bankası'ndan deprem sonrası yeni dolar kararı
Hilal Kaplan sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Bir ilimiz korkuyla uyandı: Art arda 5 deprem birden!