Charlie Hebdo'nun sitesini hackleyip, Atatürk fotoğrafı koydu

Tepki çeken karikatürlere imza atan Fransız ''mizah'' dergisi Charlie Hebdo'nun internet sitesi bir Türk hacker tarafından hacklendi.

Fransız "mizah" dergisi Charlie Hebdo'nun internet sitesi bir Türk hacker tarafından hacklendi. Siteyi ziyaret edenler Atatürk'ün fotoğrafı ve mehter marşı ile karşılaştı.

Sitenin içeriğini değiştiren hacker sitenin aşağı kısımlarına "Neden hacklendik" başlıklı bir yazı ekledi.

Charlie Hebdo'nun hacklenmesi sosyal medyada gündem oldu.

Derginin Kahramanmaraş'da meydana gelen depremler ile ilgili paylaştığı "tank karikatürü" Türk ve Dünya basınında tartışma yaratmıştı.

Anlık olarak Charlie Hebdo'nun web sitesine erişim sağlanabiliyor.