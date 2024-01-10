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CHP 4 belediye başkan adayını açıkladı

CHP 4 belediye başkan adayını açıkladı
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CHP, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde aday göstereceği üçü büyükşehir olmak üzere 4 ildeki adaylarını açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 31 Mart'ta yapılacak seçimler için üçü büyükşehir olmak üzere 4 ildeki adaylarını açıkladı.

Buna göre Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar, Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Özlem Çerçioğlu ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş oldu.

Etiketler chp aday açıklama belediye
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