CHP, ‘89 ruhu’nu yakalamak istiyor

24 Haziran seçimleri ve sonrasındaki parti içi tartışmaların ardından toparlanarak, yerel seçimlerde başarıya kilitlenen CHP, SHP’nin 1989’daki tarihi seçim zaferinin benzerini yaşamak istiyor. CHP içinde, yerel seçimler için “olumlu” değerlendirmeler yapılan hemen her kuliste, “1989 ruhu” kavramı öne çıkarılırken, aynı başarının tekrarlanmasının mümkün olduğuna vurgu yapılıyor.

Milliyet gazetesinden Şevket Yaman'ın haberine göre 24 Haziran seçimlerinden beklediğini bulamayan, hemen ardından olağanüstü kurultay talebiyle başlayan parti içi çekişmelerle tartışmalı bir döneme sürüklenen CHP, son MYK değişimi ve parti örgütüne yönelik bölge toplantılarıyla başlattığı “toparlanma” sürecinden istediği sonucu aldı. Tartışmaların eylül başından itibaren dindiği gözlenirken, hem mevcut yönetim hem de “parti içi muhalefet” olarak tanımlanan gruplar yerel seçimlerde başarıya kilitlendi. Kritik il ve ilçelerdeki belediye başkan adaylarının açıklanmasıyla birlikte, parti içindeki bazı çevrelerde “küskünlük” olabileceği yorumları yapılsa da yönetimden isimler, partide yeni bir tartışmanın oluşmayacağı görüşünde.

Parti içinde, yerel seçimlerle ilgili “olumlu” değerlendirmelerin yapıldığı hemen her kuliste, 12 Eylül’ün ardından 1985’te kurulan Sosyaldemokrat Halkçı Parti’nin (SHP) 1989’daki yerel seçim başarısına işaret ediliyor. Erdal İnönü liderliğindeki SHP girdiği ilk yerel seçimlerde, sol-sosyal demokrat partilerin daha öncesinde ya da daha sonrasında yaşayamadığı nitelikte bir seçim başarısı elde etmişti.

ANAP’ın iktidar olduğu siyasi tabloda yerel seçimlere giren SHP, yüzde 28’lik oy oranıyla seçimleri ilk sırada bitirmiş ve İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında olduğu 39 ilin belediye başkanlıklarını kazanmıştı.

Limonlu söylem

SHP, yerel seçimlere giderken, şu an CHP’nin bulunduğu gibi TBMM’de çoğunluğu bulunan ikinci parti konumundaydı. Seçim kampanyasında ANAP lideri Turgut Özal’ın kullandığı, “eli kolu bağlı bir belediye başkanı ister misiniz?” sloganı ters tepmiş, SHP lideri Erdal İnönü’nün, “limon gibi sıkılmaya hayır” söylemi kazanmıştı. SHP’nin başarısında, milletvekili listelerinde olduğu gibi belediye başkan adaylarını da “ön seçim” yöntemi ile belirlemesinin etkili olduğu vurgulanmıştı.