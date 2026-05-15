CHP anketinde dikkat çeken sonuç: AK Parti ve MHP seçmeni 2'ye bölündü!

Ank-Ar Araştırma'nın CHP’nin 38. Olağan Kurultayı davasındaki "mutlak butlan" tartışmasına dair yaptığı anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. Halkın yaklaşık yüzde 70’i olası bir iptal kararını onaylamayacağını belirtirken, AK Parti ve MHP seçmeninin de kendi içinde ikiye bölündüğü görüldü. Özellikle MHP tabanında karara mesafeli duranların oranı dikkat çekiyor. İşte seçmenin "mutlak butlan" konusundaki nabzını tutan o araştırmanın tüm detayları.

Siyaset gündemini meşgul eden CHP’nin 38. Olağan Kurultayı davasında, toplumun büyük bir kesiminin "mutlak butlan" kararına sıcak bakmadığı ortaya çıktı. Yapılan son araştırmaya göre, halkın %69,3'ü olası bir iptal kararını onaylamıyor.

HALKIN YÜZDE 70’İ KARŞI ÇIKIYOR

Ank-Ar Araştırma ve Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen anket, CHP’ye yönelik olası bir hukuki müdahaleye karşı toplumda güçlü bir direnç olduğunu kanıtladı. "CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı çıkarsa bu kararı onaylar mısınız?" sorusuna seçmenlerin yalnızca %19'u "Evet" yanıtını verirken, yaklaşık her 10 kişiden 7’si bu kararı onaylamayacağını ifade etti.

CUMHUR İTTİFAKI TABANI İKİYE BÖLÜNDÜ

Anketin en çarpıcı verileri ise AK Parti ve MHP seçmeninden geldi. İktidar bloku seçmeninin bu konuda homojen bir duruş sergilemediği görüldü:

AK Parti Seçmeni: Kararı onaylayanlar %45,9 iken, onaylamayanların oranı %39,7 seviyesinde kaldı. Aradaki farkın azlığı, AK Parti tabanında da karara dair ciddi tereddütler olduğunu gösteriyor.

MHP Seçmeni: Dikkat çekici bir şekilde MHP tabanında kararı onaylamayanlar (%45,5), onaylayanların (%40,9) önüne geçti. Milliyetçi seçmenin, hukuki ve siyasi gerekçelerle bu tür bir adıma daha mesafeli durduğu değerlendiriliyor.

MUHALEFETTE TAM MUTABAKAT

Muhalefet cephesinde ise karara karşı duruş çok daha net bir tabloda birleşiyor. CHP seçmeninin %94’ü olası kararı onaylamazken, bu oran İYİ Parti’de %86,7, DEM Parti’de ise %82,8 olarak kaydedildi.

Uzmanlar, bu verilerin olası bir "mutlak butlan" kararının toplumun büyük bir kesimi tarafından "meşruiyet sorunu" olarak görülebileceğine işaret ettiğini vurguluyor.