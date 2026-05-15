  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. CHP anketinde dikkat çeken sonuç: AK Parti ve MHP seçmeni 2'ye bölündü!

CHP anketinde dikkat çeken sonuç: AK Parti ve MHP seçmeni 2'ye bölündü!

CHP anketinde dikkat çeken sonuç: AK Parti ve MHP seçmeni 2'ye bölündü!
Güncelleme:

Ank-Ar Araştırma'nın CHP’nin 38. Olağan Kurultayı davasındaki "mutlak butlan" tartışmasına dair yaptığı anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. Halkın yaklaşık yüzde 70’i olası bir iptal kararını onaylamayacağını belirtirken, AK Parti ve MHP seçmeninin de kendi içinde ikiye bölündüğü görüldü. Özellikle MHP tabanında karara mesafeli duranların oranı dikkat çekiyor. İşte seçmenin "mutlak butlan" konusundaki nabzını tutan o araştırmanın tüm detayları.

Siyaset gündemini meşgul eden CHP’nin 38. Olağan Kurultayı davasında, toplumun büyük bir kesiminin "mutlak butlan" kararına sıcak bakmadığı ortaya çıktı. Yapılan son araştırmaya göre, halkın %69,3'ü olası bir iptal kararını onaylamıyor.

HALKIN YÜZDE 70’İ KARŞI ÇIKIYOR

Ank-Ar Araştırma ve Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen anket, CHP’ye yönelik olası bir hukuki müdahaleye karşı toplumda güçlü bir direnç olduğunu kanıtladı. "CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı çıkarsa bu kararı onaylar mısınız?" sorusuna seçmenlerin yalnızca %19'u "Evet" yanıtını verirken, yaklaşık her 10 kişiden 7’si bu kararı onaylamayacağını ifade etti.

CUMHUR İTTİFAKI TABANI İKİYE BÖLÜNDÜ

Anketin en çarpıcı verileri ise AK Parti ve MHP seçmeninden geldi. İktidar bloku seçmeninin bu konuda homojen bir duruş sergilemediği görüldü:

AK Parti Seçmeni: Kararı onaylayanlar %45,9 iken, onaylamayanların oranı %39,7 seviyesinde kaldı. Aradaki farkın azlığı, AK Parti tabanında da karara dair ciddi tereddütler olduğunu gösteriyor.

MHP Seçmeni: Dikkat çekici bir şekilde MHP tabanında kararı onaylamayanlar (%45,5), onaylayanların (%40,9) önüne geçti. Milliyetçi seçmenin, hukuki ve siyasi gerekçelerle bu tür bir adıma daha mesafeli durduğu değerlendiriliyor.

MUHALEFETTE TAM MUTABAKAT

Muhalefet cephesinde ise karara karşı duruş çok daha net bir tabloda birleşiyor. CHP seçmeninin %94’ü olası kararı onaylamazken, bu oran İYİ Parti’de %86,7, DEM Parti’de ise %82,8 olarak kaydedildi.

Uzmanlar, bu verilerin olası bir "mutlak butlan" kararının toplumun büyük bir kesimi tarafından "meşruiyet sorunu" olarak görülebileceğine işaret ettiğini vurguluyor.

Ank-Ar Araştırma'nın CHP’nin 38. Olağan Kurultayı davasındaki "mutlak butlan" tartışmasına dair yaptığı anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. Halkın yaklaşık yüzde 70’i olası bir iptal kararını onaylamayacağını belirtirken, AK Parti ve MHP seçmeninin de kendi içinde ikiye bölündüğü görüldü. Özellikle MHP tabanında karara mesafeli duranların oranı dikkat çekiyor. İşte seçmenin "mutlak butlan" konusundaki nabzını tutan o araştırmanın tüm detayları.

Bu Haberleri Kaçırma...

Ünlü şarkıcıdan şoke eden itiraflar! "Az kalsın erkekliğim gidiyordu, sevgililerimi aldattım!''
Ünlü şarkıcıdan şoke eden itiraflar! "Az kalsın erkekliğim gidiyordu, sevgililerimi aldattım!''
Hazal Subaşı'ndan sevgilisi Oğuzhan Koç'a düşman çatlatan kutlama!
Hazal Subaşı'ndan sevgilisi Oğuzhan Koç'a düşman çatlatan kutlama!
Serenay Sarıkaya Türkiye'yi terk mi ediyor? İşte radikal kararın perde arkası....
Serenay Sarıkaya Türkiye'yi terk mi ediyor? İşte radikal kararın perde arkası....
12 yıllık evliliğini bitiren Pelin Karahan'ın ''mutfak'' pozu olay oldu
12 yıllık evliliğini bitiren Pelin Karahan'ın ''mutfak'' pozu olay oldu
İslam Memiş'ten "Cumhuriyet tarihinde bir ilk" uyarısı! Altın, gümüş ve borsa tahminlerini açıkladı
İslam Memiş'ten "Cumhuriyet tarihinde bir ilk" uyarısı! Altın, gümüş ve borsa tahminlerini açıkladı
Noter önünde kan donduran cinayet: Dayı, yeğenini kurşun yağmuruna tuttu
Noter önünde kan donduran cinayet: Dayı, yeğenini kurşun yağmuruna tuttu
Elektrikli SUV segmentind ezber bozan menzilli ve şarj süresiyle elektrikli yeni BMW iX3 Türkiye'de!
Elektrikli SUV segmentind ezber bozan menzilli ve şarj süresiyle elektrikli yeni BMW iX3 Türkiye'de!
Volkswagen'in tam 2 bin km hibrit yol canavarı ortaya çıktı! Yakıt almayı, şarj etmeyi unutturacak!
Volkswagen'in tam 2 bin km hibrit yol canavarı ortaya çıktı! Yakıt almayı, şarj etmeyi unutturacak!
Etiketler CHP kurultay davası mutlak butlan Ank-Ar araştırma anket sonuçları siyaset Seçmen Eğilimi ak parti MHP
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da yine bir çocuk cinayeti... Öldüren de ölen de çocuk! İstanbul'da yine bir çocuk cinayeti... Öldüren de ölen de çocuk! Leroy Sane'den dikkat çeken Fenerbahçe'ye transfer açıklaması! Leroy Sane'den dikkat çeken Fenerbahçe'ye transfer açıklaması! Bir hata büyük bir faciaya dönüştü: 20 yaş altındaki 7 genç hayatını kaybetti! Bir hata büyük bir faciaya dönüştü: 20 yaş altındaki 7 genç hayatını kaybetti! Çarklar duruyor... İnşaat üretiminde 3,5 yılın en sert düşüşü yaşandı! Çarklar duruyor... İnşaat üretiminde 3,5 yılın en sert düşüşü yaşandı! 13 yaşındaki çocuğa 36 kişilik seri istismarda kan donduran ayrıntılar: Yemek vaadiyle kandırmışlar! 13 yaşındaki çocuğa 36 kişilik seri istismarda kan donduran ayrıntılar: Yemek vaadiyle kandırmışlar! İBB'ye dev ihale operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı, ''kurgusal ihale" iddiası gündemde! İBB'ye dev ihale operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı, ''kurgusal ihale" iddiası gündemde! Camiye yıldırım düştü: Minare içeri göçtü, imam yaralandı! Camiye yıldırım düştü: Minare içeri göçtü, imam yaralandı! Bakanlık mülakatsız, sadece KPSS puanı ile 2 bin 610 personel alacak! Bakanlık mülakatsız, sadece KPSS puanı ile 2 bin 610 personel alacak! Didem Soydan’a Bitcoin piyangosu vurdu: Unuttuğu şifreyi bulup servetine kavuştu! Didem Soydan’a Bitcoin piyangosu vurdu: Unuttuğu şifreyi bulup servetine kavuştu! Üsküdar Belediyesi'nde rüşvet operasyonu büyüyor: 2. dalga başladı, 7 gözaltı var Üsküdar Belediyesi'nde rüşvet operasyonu büyüyor: 2. dalga başladı, 7 gözaltı var
Yeraltı dizisinde şok ayrılık ve sezon finali tarihi belli oldu! Yeraltı dizisinde şok ayrılık ve sezon finali tarihi belli oldu! AK Partili milletvekilinin eşi hakkında skandal iddia: Savcılık soruşturma başlattı! AK Partili milletvekilinin eşi hakkında skandal iddia: Savcılık soruşturma başlattı! Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden halaylı, şampanyalı 10'uncu yıl kutlaması Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu çiftinden halaylı, şampanyalı 10'uncu yıl kutlaması CHP'li bir belediyeye daha operasyon! Başkan yardımcısı da dahil 13 gözaltı var! CHP'li bir belediyeye daha operasyon! Başkan yardımcısı da dahil 13 gözaltı var! Çorum'da hortum dehşetinin yaşandığı köydeki yıkım havadan görüntülendi Çorum'da hortum dehşetinin yaşandığı köydeki yıkım havadan görüntülendi Sinan Akçıl’ın ardından Semicenk de devrede: Milli Takım marşı sosyal medyayı salladı Sinan Akçıl’ın ardından Semicenk de devrede: Milli Takım marşı sosyal medyayı salladı Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama Emekli, memur maaş zammı da en düşük emekli aylığı da değişti: İşte masadaki 3 yeni zam senaryosu! Emekli, memur maaş zammı da en düşük emekli aylığı da değişti: İşte masadaki 3 yeni zam senaryosu! Inter Şampiyonluğu Türkçe şarkıyla kutladı: Barella’dan Demet Akalın şov! Inter Şampiyonluğu Türkçe şarkıyla kutladı: Barella’dan Demet Akalın şov! Alacak verecek meselesi kanlı bitti; 64 yaşındaki bir kişi boynundan bıçaklanarak öldürüldü! Alacak verecek meselesi kanlı bitti; 64 yaşındaki bir kişi boynundan bıçaklanarak öldürüldü!