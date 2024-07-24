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CHP Belediye Meclis Üyesi evinde ölü bulundu

CHP Belediye Meclis Üyesi evinde ölü bulundu
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Aydın'da önde gelen bir inşaat yapı malzemeleri firmasının sahiplerinden ve Efeler Belediyesi CHP meclis üyesi Fahrettin B. evinde ölü bulundu.

Aydın'da Mimar Sinan Mahallesi Zeytindalı Bulvarı üzerindeki bir evde ikamet eden CHP Meclis Üyesi ve iş insanı Fahrettin B. ölü bulundu.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

B.'tan haber alamayan yakınları eve gitti. Şahsın hem telefonuna hem de kapı ziline cevap vermemesi üzerine yakınları polis nezaretinde eve girdi. Evde Fahrettin B.'u hareketsiz vaziyette bulan ekipler durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine eve adli tabip de çağrıldı. Adli tabip işadamının ölümünü şüpheli bulunca Aydın Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.

Etiketler CHP Belediye Meclis Üyesi Aydın
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