CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı hakkında karar verildi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç, CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'e 'hakaret' suçundan gözaltına alındı. Kılıç, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel'i hedef alan sosyal medya paylaşımları nedeniyle CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç hakkında soruşturma başlattı. Kılıç, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince 'hakaret' suçundan gözaltına alındı.
ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Emre Mert Kılıç'ın savcılıkta ifadesi alındı. Daha sonra Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Kılıç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol