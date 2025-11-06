  1. Anasayfa
  CHP Bilgi İşlem Sorumlusu gözaltına alındı

CHP Bilgi İşlem Sorumlusu gözaltına alındı

CHP Bilgi İşlem Sorumlusu gözaltına alındı
Güncelleme:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E.'nin gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi raporuyla "İBB HANEM" isimli uygulama içerisinde tespit edilen 11 milyon 360 bin 412 İstanbul seçmenine ait seçim sandık verilerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan birçok kişisel verinin eşleştirmesi yapıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Yüksek Seçim Kurulu’ndan temin ettiği seçim sandık verilerini suç örgütü üyelerine verdiği de tespit edildi. CHP Bilgi İşlem Sorumlusu şüpheli O.G.E. ‘verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme’ ve ‘kişisel verilerin kaydedilmesi’ suçlarından gözaltına alındı.

İHA

