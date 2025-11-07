  1. Anasayfa
CHP Bilgi İşlem Sorumlusu tutuklandı

Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik ''casusluk'' soruşturmasında gözaltına alınan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu O.G.E., tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi raporunda, 'İBB Hanem' isimli uygulama içerisinde tespit edilen İstanbul'daki 11 milyon 360 bin 412 seçmene ait seçim sandık verilerine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan birçok kişisel verinin eşleştirmesi yapıldı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Yüksek Seçim Kurulu’ndan temin ettiği seçim sandık verilerini 'Suç örgütü üyeleri' ne verdiğinin tespit edilmesi üzerine, CHP Bilgi İşlem Sorumlusu şüpheli O.G.E., 'Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' ve 'Kişisel verilerin kaydedilmesi' suçlarından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E. sulh ceza hakimliğince tutuklandı. 

DHA

