  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. CHP Genel Merkezi'ndeki olaylara jet soruşturma

CHP Genel Merkezi'ndeki olaylara jet soruşturma

CHP Genel Merkezi'ndeki olaylara jet soruşturma
Güncelleme:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi sürecinde yaşanan olaylara ilişkin soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi'nde başlayıp devam olaylara ilişkin olarak, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapanlardan taşkınlık çıkaranlar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "24 Mayıs 2026 tarihinde CHP Genel Merkezinde başlayıp devam olaylara ilişkin olarak, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapanlardan taşkınlık çıkaranlar hakkında '2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet', kolluk güçlerine yönelik şiddet içeren eylemlerde bulunan kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 265'inci maddesi kapsamında 'Görevli memura direnme', parti binası yakınlarında yol üzerinde bulunan vatandaşların üzerine araba süren ve bir kişinin yaralanmasına sebebiyet veren, görüntüleri de sosyal medyaya yansıyan eylem nedeniyle TCK 86'ncı maddesi kapsamında 'kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatılmıştır" denildi. 

CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerilimi: Su şişeleri havada uçuştu!CHP Genel Merkezi'nde tahliye gerilimi: Su şişeleri havada uçuştu!Haber
CHP Genel Merkezi'nde nöbet tutan partililere polis müdahalesi!CHP Genel Merkezi'nde nöbet tutan partililere polis müdahalesi!Politika

DHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Baraj kapakları açıldı; binlerce dönüm tarım arazisi sulara gömüldü
Baraj kapakları açıldı; binlerce dönüm tarım arazisi sulara gömüldü
Fırıncıya ''yıkanmış çek'' dayağı! Dükkanı basıp kabusu yaşattılar
Fırıncıya ''yıkanmış çek'' dayağı! Dükkanı basıp kabusu yaşattılar
İstanbul trafiğinden alışılmadık görüntüler
İstanbul trafiğinden alışılmadık görüntüler
Bahçesini temizlerken hayatının sürprizini yaşadı!
Bahçesini temizlerken hayatının sürprizini yaşadı!
Kurban pazarının şampiyonu ''Haso Ağa'', rekor fiyata satıldı
Kurban pazarının şampiyonu ''Haso Ağa'', rekor fiyata satıldı
Özel ve Kılıçdaroğlu destekçileri karşı karşıya: Su şişeleri havada uçuştu!
Özel ve Kılıçdaroğlu destekçileri karşı karşıya: Su şişeleri havada uçuştu!
Dev YHT projesinde sona doğru: Ankara ve İstanbul’a seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
Dev YHT projesinde sona doğru: Ankara ve İstanbul’a seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
İstanbul'da film gibi olay: Bahçesinde bulduğu çantadan cephanelik çıktı!
İstanbul'da film gibi olay: Bahçesinde bulduğu çantadan cephanelik çıktı!
Etiketler chp Genel Merkezi tahliye soruşturma
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Genç kadının şüpheli ölümü! Eve giren ekipler acı manzarayla karşılaştı Genç kadının şüpheli ölümü! Eve giren ekipler acı manzarayla karşılaştı Dev YHT projesinde sona doğru: Ankara ve İstanbul’a seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek Dev YHT projesinde sona doğru: Ankara ve İstanbul’a seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek Baraj kapakları açıldı; binlerce dönüm tarım arazisi sulara gömüldü Baraj kapakları açıldı; binlerce dönüm tarım arazisi sulara gömüldü Özel ve Kılıçdaroğlu destekçileri karşı karşıya: Su şişeleri havada uçuştu! Özel ve Kılıçdaroğlu destekçileri karşı karşıya: Su şişeleri havada uçuştu! Yaz bir türlü gelmiyor! Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı Yaz bir türlü gelmiyor! Meteoroloji'den çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısı Bilgi Üniversitesi için kapatma kararı iptal edildi Bilgi Üniversitesi için kapatma kararı iptal edildi İstanbul trafiğinden alışılmadık görüntüler İstanbul trafiğinden alışılmadık görüntüler İstanbul'da film gibi olay: Bahçesinde bulduğu çantadan cephanelik çıktı! İstanbul'da film gibi olay: Bahçesinde bulduğu çantadan cephanelik çıktı! Fırıncıya ''yıkanmış çek'' dayağı! Dükkanı basıp kabusu yaşattılar Fırıncıya ''yıkanmış çek'' dayağı! Dükkanı basıp kabusu yaşattılar Kurban pazarının şampiyonu ''Haso Ağa'', rekor fiyata satıldı Kurban pazarının şampiyonu ''Haso Ağa'', rekor fiyata satıldı
Malatya'da korkutan bir deprem daha Malatya'da korkutan bir deprem daha Bahçesini temizlerken hayatının sürprizini yaşadı! Bahçesini temizlerken hayatının sürprizini yaşadı!