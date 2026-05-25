CHP Genel Merkezi'ndeki olaylara jet soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi sürecinde yaşanan olaylara ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "24 Mayıs 2026 tarihinde CHP Genel Merkezinde başlayıp devam olaylara ilişkin olarak, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü yapanlardan taşkınlık çıkaranlar hakkında '2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet', kolluk güçlerine yönelik şiddet içeren eylemlerde bulunan kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 265'inci maddesi kapsamında 'Görevli memura direnme', parti binası yakınlarında yol üzerinde bulunan vatandaşların üzerine araba süren ve bir kişinin yaralanmasına sebebiyet veren, görüntüleri de sosyal medyaya yansıyan eylem nedeniyle TCK 86'ncı maddesi kapsamında 'kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatılmıştır" denildi.

DHA