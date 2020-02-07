CHP Grup Başkanvekilleri anlattı: ''O önergeleri desteklemedik''

Kemal Anadol ve Hakkı Süha Okay askerlerin sivil mahkemede yargılanmasına ilişkin değişikliğe CHP’nin de destek verdiği iddiası için “baştan aşağı yalan” dedi. CHP’liler, Bozdağ ve Elitaş imzalı önergenin 26 Haziran 2009’da gece yarısı verildiğini anlattı.

2009 yılında, askerlerin sivil mahkemede yargılanmasına ilişkin yasal değişiklikle ilgili AKP sözcülerinin “düzenmenin mutabakatla geçtiği” söylemine CHP’den tepki geldi. Eski CHP grup başkanvekilleri Kemal Anadol ve Hakkı Süha Okay; söz konusu yasal düzenlemenin Meclis’ten nasıl geçtiğini ve sonrasında yaşananları Cumhuriyet’e anlattı.

Anadol, şunları söyledi:

AYM kararı aldık: CHP’nin bu düzenlemeye destek verdiğini söylemek baştan aşağı yalan. Yasa Bakanlar Kurulu’ndan çıktıktan sonra Başbakan tarafından TBMM’ye sevk edildi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin grupları dolaşıp destek istedi. Destek veren kimse olmadı. Meclis’e sevk ettikleri yasa metninde asker kişilerin sivil yargıda yargılanması diye bir şey yok. Siyasi parti grup başkanvekilleri nöbetleşe çalışırlar. Yasa görüşülürken genel kurulda Hakkı Suha Okay nöbetçiydi. Yasanın genel kurulda görüşmeleri devam ederken, gece yarısında bir önerge geliyor. Bu önergenin altında Bekir Bozdağ ve Mustafa Elitaş’ın imzası var. İçtüzüğe göre önergenin aleyhinde konuşma diye bir usul yok. Yani CHP’nin çıkıp önerge aleyhine konuşma hakkı yok. Genel kuruldaki bütün CHP milletvekilleri hem bu önergeye hem de yasanın tamamına karşı oy kullandılar ama önerge geçti. Sabah durumu inceledik ve grup başkanvekilleri olarak derhal Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) gidilmesi konusunda karar aldık. Bu arada bazı siyasetçiler ve kamuoyunun önündeki bazı isimler, CHP’ye yönelik “Aman AYM’ye gitmeyin. Bu askeri vesayeti engelliyor. Buna karşı çıkmayın” gibi yönlendirme ve algı oluşturmaya çalıştılar. CHP’nin başvurusunu AYM’ye ben götürdüm. AKP ile FETÖ koalisyonu, cumhuriyet tarihinin en büyük koalisyonudur. Bu düzenlemeden sonra Ergenekon, Balyoz davalarının yolu açıldı. Cumhurbaşkanı olan Abdullah Gül o zaman, “Bana dürüst, korkmayan bir savcı bulun” diyordu. Zekeriya Öz bulundu. Öz’ün altına “zırhlı arabayı” Erdoğan verdi. Şimdi kendi suçlarını örtmek için konuşuyorlar. CHP olarak biz sonuna kadar direndik.

Okay da şunları kaydetti:

6 ay sonra AYM iptal etti: “Deniz Baykal’ın bu konuda talimatı olduğunu” söylediler. Böyle bir şey yok. Baykal’ın ne telkin, ne tavsiye ne de talimatı var. “Kemal Kılıçdaroğlu ile benim, Bekir Bozdağ ile Mustafa Elitaş’ı ziyarete gittiğimi” söylediler. Bu kesinlikle doğru değil. Bu düzenleme bir önerge olarak getirildi. Genel kurulda önergeler ilgili maddenin görüşülmesinden 5 dakika önce önünüze gelir. Önergeyi veren AKP’liler, imzası bulunanlar AKP grup başkanvekilleri, önergeyi kabul eden TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve Adalet Bakanı. Biz, bu önergeye “hayır” oyu verdik; yasanın tümüne de “hayır” oyu verdik. TBMM TV görüntüleri var. Yasayı AYM’ye götürdük ve yürürlüğün durdurulması kararı verildi. 6 ay sonra da AYM tamamen iptal etti. “CHP’nin destek verdiğini” söylemek, yalanı bir sanat olarak icra etmektir. İlk defa mı FETÖ ile ilgili bir düzenleme geçti? Onlarcasını geçirdiler. Daha sonra anayasayı değiştirdiler, askeri yargı tamamen kaldırıldı.