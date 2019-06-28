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  3. 28 Haziran 2019 23:27

CHP İl Başkanı'ndan Akşener'e destek: ''Korkuyorlar biliyoruz''

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, hakkında FETÖ üyeliği soruşturması başlatılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e Twitter'daki paylaşımlarıyla destek oldu.

CHP İl Başkanı'ndan Akşener'e destek: ''Korkuyorlar biliyoruz''
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında FETÖ üyeliği suçlamasıyla soruşturma başlattığı ortaya çıktı. 

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'ndan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e destek geldi. 

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kaftancıoğlu'na kısa sürede çok sayıda destek mesajı yağdı. 

Kaftancıoğlu paylaşımında şunları kaydetti:

"Korkuyorlar biliyoruz, kimler korkar, neden korkar onu da biliyoruz. Ancak gördüğümüz bir şey var ki o da; kadınlardan, sözünü sakınmayan gözü pek kadınlardan daha çok korkuyorlar. Bence de korkun @meral_aksener"

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