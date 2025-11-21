CHP İmralı kararını verdi: ''Komisyonda varız, İmralı'da yokuz''
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir İmralı'ya gidilmesi konusunda CHP'nin tutumunu açıkladı. CHP, İmralı'ya gitmeye 'hayır' diyecek.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İmralı'ya gidilmesi konusunda CHP'nin tutumunu açıkladı. CHP, İmralı'ya gitmeye 'hayır' diyecek. CHP üye vermeyi doğru bulmadıklarını ama Komisyon'da kalmaya devam edeceklerini açıkladı.
Açıklamada, "Terörsüz Türkiye" sürecine desteğin de devam edeceği vurgulandı.
Emir, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İmralı'ya gidişin konuşulacağı bir toplantının milletimizden gizlenerek yapılmasının doğru olmadığını ifade etmek isterim. Burada herkesin her siyasi partinin pozisyonunu açık şekilde ortaya koyması önemlidir. CHP olarak Komisyon heyetine üye vermeyi doğru bulmuyoruz."
