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  3. CHP İstanbul eski il başkan yardımcısı Yeter Büyükdurmuş ile eşi kazada hayatını kaybetti

CHP İstanbul eski il başkan yardımcısı Yeter Büyükdurmuş ile eşi kazada hayatını kaybetti

CHP İstanbul eski il başkan yardımcısı Yeter Büyükdurmuş ile eşi kazada hayatını kaybetti

Trabzon’da, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp düştüğü fındık bahçesinde ters dönen otomobildeki CHP İstanbul eski il başkan yardımcısı Yeter Büyükdurmuş (59) ile eşi Eyüp Büyükdurmuş hayatlarını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Araklı ilçesi Hürriyet Mahallesi Konakönü mevkisinde meydana geldi.

Yakup Karaoğlu yönetimindeki otomobil, bölgedeki kar yağışı sonrası oluşan buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak fındık bahçesine düştü. Sarp arazide takla atıp ters dönen otomobildeki sürücü Karaoğlu ile CHP İstanbul eski il başkan yardımcısı Yeter Büyükdurmuş ve eşi Eyüp Büyükdurmuş yaralandı.

 Yaralılar, ihbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Büyükdurmuş çifti, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Büyükdurmuş çiftinin yılbaşı tatili için Trabzon’a geldikleri öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Etiketler chp il başkanı kaza
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