CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin’den sert açıklamalar: ''CHP Geçilecek Bir Kale Değildir!''

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, il başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında parti içi gündeme, delegelik süreçlerine ve kendisini hedef alan iddialara ilişkin çok sert açıklamalarda bulundu. Toplantının ardından partiye yeni katılan üyelere rozet takma töreni gerçekleştirildi.

Konuşmasına her cumartesi günü partiye katılım törenleri düzenlediklerini belirterek başlayan CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, gidişattan rahatsız olan ve kendisini CHP bünyesinde mutlu hissetmek isteyen herkese kapılarının açık olduğunu vurguladı. Son dönemde yaşanan parti içi tartışmalara da değinen Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bu hukuksal sürecin hiçbir noktasında yokuz. Biz sadece baba ocağının bekçileriyiz. 10 aydır burada bekçilik yaptık. Ama baba ocağı zor durumdayken kayıtsız kalamayız."

Delegelik ve Kayıt Dışı İlişki İddiaları

Konuşması sırasında elindeki belgeleri tek tek basına gösteren Tekin, kongre öncesinde bazı siyasetçilerin iş insanlarıyla kurduğu ilişkileri eleştirdi. "Ver işi, al delegeye dönmüş" diyerek tepki gösteren Tekin, bir kurultay delegesinin "Talimatla delege aldım, talimatla delegeye para gönderdim" şeklindeki itiraflarını hatırlatarak, bu durumun neden sorgulanmadığını sordu.

Parti içi disiplin süreçlerinin adil işletilmediğini savunan İstanbul İl Başkanı, kötü gidişata itiraz eden temiz partililerin ihraç edildiğini, ancak usulsüzlüklere adı karışan kişilere dokunulmadığını ileri sürdü.

"Fotoğraf Burada, Belge Burada!"

Kendisine yönelik "AK Parti ile iş tutuyor" iddialarına da sert bir dille yanıt veren Gürsel Tekin, uçak seyahatleri ve reklam sponsorlukları üzerinden bazı isimlerin AK Parti yetkilileri ve bakanlıklarıyla olan ilişkilerini ifşa etti. Belgeleri havaya kaldırarak seslenen Tekin, "Uçağa bindiniz, yardımlar aldınız, billboard reklamlarınızı yaptırdınız. Sonra dönüp AK Parti-Kılıçdaroğlu, AK Parti-Gürsel Tekin ilişkisi arıyorsunuz. Arama! Fotoğraf burada, belge burada!" dedi.

Servet İddialarına ve "Çaycı" Söylemlerine Yanıt

Hakkında çıkan mal varlığı iddialarına ve gazete manşetlerine değinen Tekin, Bodrum'da bir villanın kirasını ödemediği için mahkemelik olduğu yönündeki haberlerin çelişkili olduğunu söyledi. Kendisini küçümsemek amacıyla geçmişine yönelik yapılan "garson, çaycı" gibi nitendirmelere ise hizmet sektöründeki tüm çalışanları selamlayarak yanıt verdi:

"Ne zamandan beri garsonluk, ne zamandan beri pazarcılık, ne zamandan beri çaycılık sizin gibi kalitesiz insanların küçültebileceği bir duruma gelebilir? Çok şerefli bir iştir. Bizim sponsorumuz yok. Bizimle ilgili 43 yıldır buraya toz konmadı."

"Teke Tek Konuşalım" Pankartları Dikkat Çekti

Gürsel Tekin’in konuşması sırasında salonda bulunan partililerin taşıdığı pankartlar kameraya yansıdı. Salonda, "Al kameranı gel teke tek konuşalım, herkes duysun", "Uzaktan taş atma Fatih, Gürsel Tekin’in karşısına çık istediğini sor!" ve "Kararsızlardan ne kadar aktardın Fatih? Alo Fatih!" yazılı dövizler taşındı. Tekin, sorumluların ve medyanın karşısına çıkmaya hazır olduğunu belirterek, "43 tane itirafçı partimizi zor durumda bıraktılar. Hüseyin Gün ve askerleri bilsin ki, Cumhuriyet Halk Partisi geçilmez bir kaledir" şeklinde konuştu.

Yeni Üyelere Rozet Takıldı

Basın açıklamasının ardından partiye yeni katılan çok sayıda vatandaşa ve gence rozet takma törenine geçildi. Tekin, yeni üyelere "24 saat çalışacağız, partimizin geçmişini ve gelecekle ilgili hayallerimizi anlatacağız. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz" diyerek tebrik etti. Tören, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.