CHP İstanbul İl Kongresi iddianamesi kabul edildi: İşte istenen cezalar

CHP İstanbul İl Kongresi ve bu kongrede alınan kararların iptaline karar verilmesi talepli davaname hazırlandı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 10 şüphelinin 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talepli iddianame kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından birleştirme talepli olarak İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderilmek üzere hazırlanan davanamede, CHP Genel Başkanlığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı, Aydın Karaaslan, Fahrettin Çırak, İnan Güney, Melda Tanişman Tutan, Niyazi Güneri, Özgür Çelik, Rıza Akpolat, Tülay Yavuz, Uğur Gökdemir ve Veli Gümüş ‘davalı’ olarak yer aldı.

Kongrede alınan kararların iptaline karar verilmesi talep edildi.

Hazırlanan davanamede, davalı Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı’nın yarışan bir adayın (Özgür Çelik) seçimi kazanması adına, yapılan seçimde delegelere maddi menfaat temin etmek ve delegelerin oylarını bir aday lehine almak adına yakınlarını işe sokmayı vaat etmek suretiyle hile karıştırdıkları belirtildi. Davanamede, 8 Ekim 2023’de yapılan CHP İstanbul İl Kongresi’nin ve bu kongrede alınan kararların iptaline karar verilmesi talep edildi.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde hazırlanan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görevden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve eski Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 10 şüphelinin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun ‘oylamaya hile karıştırılması’ suçunu düzenleyen 112. maddesi uyarınca 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talepli iddianame de kabul edildi. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul 72.Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

