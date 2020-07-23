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  3. 23 Temmuz 2020 13:35

CHP itiraz etti; AYM, Cumhurbaşkanlığı kararnamesini iptal etti!

Anayasa Mahkemesi, Devlet Arşivleri Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığının genel bütçe kapsamına alınmasına ilişkin 19 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni iptal etti.

CHP itiraz etti; AYM, Cumhurbaşkanlığı kararnamesini iptal etti!
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CHP, dört başkanlığın mali yönetimi, bütçeleme ve denetim işlemlerine ilişkin 10 Ekim 2018 tarihli "Yeni Kurulan Bazı İdarelerin Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellere eklenmesine dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"nin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuştu. Başvuruda, "kanunla düzenlenmiş bir konuda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile değişiklik yapıldığı" belirtilerek, kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu ileri sürmüştü. 

Başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, kuralın yetki yönünden Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi. 

 

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