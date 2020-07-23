CHP itiraz etti; AYM, Cumhurbaşkanlığı kararnamesini iptal etti!

CHP, dört başkanlığın mali yönetimi, bütçeleme ve denetim işlemlerine ilişkin 10 Ekim 2018 tarihli "Yeni Kurulan Bazı İdarelerin Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellere eklenmesine dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"nin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuştu. Başvuruda, "kanunla düzenlenmiş bir konuda Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile değişiklik yapıldığı" belirtilerek, kuralın Anayasa'ya aykırı olduğu ileri sürmüştü.

Başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, kuralın yetki yönünden Anayasa'ya aykırı olduğuna ve iptaline karar verdi.