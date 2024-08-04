CHP kongresinde gerginlik, Özel sloganlar sonrasında salonu boşalttı

CHP'nin 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı'nda CHP lideri Özel'in konuşmasına başladığı sırada salondan yükselen protesto sesleri sonrasında Özel, "buna izin vermem" dedi ve protestocuları salondan çıkarttı.

Ankara ATO Congresium’da CHP 15. Olağan Kadın Kolları Kurultayı düzenlendi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasının başında gerginlik yaşanması dikkat çekti.

Konuşmasının hemen başında Çiğli Belediyesi'nde işten çıkarıldığını iddia eden işçiler "İşimizi geri istiyoruz" sloganları attı. İşçiler ayrıca düdük ve ıslıkla da protesto etti.

Protestoculara tepki gösteren Özel, "Arkadaşlar Kadın Kolları Kongresi'ni lütfen başka amaçlara alet etmeyin. Ne diyecekseniz kapının önünde söylersiniz. Alın o erkek arkadaşları dışarı. Bula bula örgütün bu kadar emeğinin taçlandırılacağı bu toplantıyı mı buldunuz gelip provoke etmek için?" diyerek güvenlikten protestocuların çıkarılmasını istedi.