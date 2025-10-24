CHP kurultay davası reddedildi; Borsa İstanbul şaha kalktı!
CHP kurultayının iptaline yönelik dava, mahkeme tarafından reddedildi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi karar sonrası resmen uçuşa geçti.
Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi 4-5 Kasım 2023’te yapılan CHP 38. Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle açılan davanın aktif husumet yokluğu ve davanın konusuz kaldığı gerekçesiyle reddine karar verdi.
Kararın ardından Borsa İstanbul uçuşa geçti. Güne 10.699 puandan başlayan BIST 100 endeksi 11 bin puanın üzerine çıktı. Endeks yüzde 4'ün üzerinde yükseliş kaydetti.
Bankacılık endeksi dünü 14 bin 79 puandan tamamladıktan sonra CHP Kurultay'ının iptalinin ardından 15 bin puanın üzerine çıkarak yüzde 7'nin üzerine yükseldi.
