CHP lideri Kılıçdaroğlu yağmur altında yürüdü

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün 8.günü sağanak yağış altında gerçekleşti. 8. günde 21 kilometre yol yüründü.
Hürriyet'ten Selahattin Sönmez'in haberine göre sabah saat 9’da Gerede’nin girişinde başladığı yürüyüşe Gerede şehir merkezinde halkı selamlayarak yürüyen Kılıçdaroğlu’nun öğleden sonraki yürüyüşüne yazar Eşber Yağmurdereli, özgün müzik sanatçısı Suavi’nin yanı sıra Kardeş Türküler de katılarak yürüyüşe renk kattı.
Kardeş Türküler grubu Kılıçdaroğlu’nun koluna girerek sağanak yağmur altında türküler söyleyerek yürüdü. Daha sonra yürüyüşe katılan milletvekilleri ve vatandaşlar halay çekti.