CHP lideri Kılıçdaroğlu'na çirkin sözler

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik saldırı gündemdeki yerini korurken, saldırıya AK Partililerden gelen çirkin destek mesajları da tepki topladı.

Trabzon’da Medikal Park Hastanesi'nde görev yapan Doktor Mahmut Arslan, Kılıçdaroğlu’nun 88 yaşında vefat eden annesi Yemuş Kılıçdaroğlu’na çok çirkin paylaşımda bulundu.

Arslan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik ağır ifadeler içeren paylaşımda bulundu. CHP, suç duyurusu yaptı. Arslan suç duyurusu üzerine çark etti ve bu kez de ‘Saldırıyı kınıyorum’ diye yazdı.

AK Parti Ordu İl Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Arslan da, ‘Vuran arkadaşları kınıyorum, dişleri hala ağzında' ifadelerini içeren paylaşımıyla Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya açık destek verdi.

RAHMETLİ ANNESİNE HAKARET

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre; Kılıçdaroğlu'nun mezhebine hakaret eden Doktor Arslan, “Anasını ….. dua etsin” şeklinde ağza alınmayacak ifadede bulundu. Arslan, yine “Hastir ordan Yahudi dölü” diyerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da hakaret etti.

CHP Trabzon İl Başkanlığı suç duyurusunda bulunduklarını açıklarken, İl Başkanı Güzide Uzun SÖZCÜ'ye şu açıklamayı yaptı:

“İnsan yaşamı ile ilgili en yüce mesleği edinmiş bilim ile uğraşan insanlara özgü dinginliği yaşamın her alanında sürdürmesi gereken kişi, ülkemizin yaşadığı son yerel seçimlerde halkımızın tercihini hazmedemeyerek hakaretlerini, sayın Genel Başkanımız’a, üstelik de rahmetli annesi üzerinden yaparak, toplumun sinir uçları ile oynamaktadır sabrımızı zorlamaktadır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin savcıları hakimleri vardır adalet önünde hesap verecektir bundan kuşkusu olmasın.”

UYARILDI ÇARK ETTİ

Arslan, hem suç duyurusu hem de hastanesinin uyarısı üzerine çirkin paylaşımını silmek zorunda kaldı ve bu kez “Kılıçdaroğlu’na saldırı provokasyondu” diye yazdı. Arslan, “Bu tür hadiseler bırakın siyasetçiyi hiçbir kişi yada kişilere karşı yapılmamalıdır. Bu tür hadiseler insanları provakasyonlara sürüklemesi açısından son derece tehlikelidir. Sayın Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıyı önce hep haklı gibi görsek de esasında ne kadar yanlış ve haksız olduğu aşikardır” paylaşımında bulundu