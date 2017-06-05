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  3. 05 Haziran 2017 09:48

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e sürpriz teklif

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener'i CHP'ye davet edip, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı teklif ettiğini iddia etti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e sürpriz teklif
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meral Akşener'e İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı teklif ettiğini iddia etti.

Melih Gökçek, geçtiğimiz günlerde biraraya gelen Kemal Kılıçdaroğlu ve Merak Akşener görüşmesiyle ilgili olarak çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. 

İBB BAŞKAN ADAYLIĞI

Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Size bomba haber... Kılıçdaroğlu Meral Akşener'i CHP'ye davet etti... Teklif İstanbul belediye başkanlığı... 

Ayrıca Adana, Mersin, Balıkesir, ve Manisa'ya Meral istediği adayı koyabilecek. Ankara'da 4 ilçe, Aydın'da 2 ilçe. Şimdilik gelen bilgi bu." diye yazdı.

melih gökçek , istanbul büyükşehir belediye başkanlığı , kemal kılıçdaroğlu , chp , meral akşener