CHP lideri Özel amacını açıkladı: ''Türkiye'yi Erdoğan'dan kurtarmak istiyorum''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yabancı basına verdiği röportajlar nedeniyle "Türkiye'yi batıya şikayet ediyor" diyerek eleştirdiği CHP lideri Özel, Fransız yayın organı Le Monde'ye yaptığı açıklamada "Türkiye'yi Erdoğan'dan kurtarmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına giden süreçte başlayan protestolar dünyada da ses getirdi. Daha önce İngiliz medya kuruluşu BBC'ye demeç veren CHP lideri Özgür Özel, bu kez Fransız gazetesi Le Monde'a açıklamalarda bulundu.

Röportaj, "Türkiye'deki protesto hareketinin lideri Özgür Özel: 'Bu darbe girişimini geri püskürtmezsek sandığın sonu gelecek'" başlığıyla yayımlandı. Haberde "CHP'nin lideri, İmamoğlu'nun tutuklanmasını 'siyasetten men etme girişimi' olarak görüyor" ifadesi yer aldı.

Le Monde, Özgür Özel ile röportajın 28 Mart Cuma günü CHP Genel Merkezi'nde yapıldığını belirtti.

"İmamoğlu'nun yargılamasında hangi aşamaya gelindiği" sorusuna Özel, "Devam eden süreç hukuki değil, siyasidir. Ortada bir delil yok, isimleri sadece savcı tarafından bilinen 'gizli tanıklar' var. Bununla bile ifadeler arasında bağlantı kurulamıyor, ortaya somut deliller koyamıyorlar. Dahası araştırdıkça İmamoğlu'nun masumiyeti daha da belirgin hale geliyor" diye konuştu.

"Bu açıkça sivil darbe girişimidir" diye konuşan Özel sözlerini "Genelde iktidardaki hükümeti devirmek için yapılan darbeden bahsederiz. Buradaysa bir halefin iktidara gelmesini önlemeye yönelik darbe söz konusu" diye sürdürdü.

"Hükümetin terör örgütü PKK sorununa çözüm bulma amacıyla DEM'le görüşme halinde olduğu bir dönemde bazılarının "terörizmle" bağlantılı olarak tutuklanması konusunda ne düşündüğü" sorusuna Özel "Bu tam bir çelişkidir. Rejim düşman arayışı içinde. Yıllarca bizi ve DEM'i kötü gösterdiler çünkü DEM'le belli konularda diyalog kurmaya çalıştık. Bu nedenle bizi terörist olmakla suçladılar. Bugün hem DEM hem de PKK onların düşmanı olmaktan çıktı. Artık yeni düşman biziz" yanıtını verdi.

CHP'nin başına hükümetin belirlediği bir yönetimin geçirilmesinin mümkün olup olmadığı sorusunaysa Özel, "Böyle bir şeyi cidden düşündüler" diyerek aynısını bir hafta önce İstanbul Barosu için yaptıklarını belirtti.

Le Monde Özgür Özel'e "Tutuklanma sırasının kendinize geldiğini düşünüyor musunuz?" sorusunu yönelttiğindeyse Özel "Milletvekili olarak dokunulmazlığım var. Ancak insanları harekete geçmeye çağırdığımda bana (2016'dan beri hapiste olan) Selahattin Demirtaş'ın da hapse atılmadan önce insanları sokağa çıkmaya çağırdığını hatırlattılar" diye yanıt verdi.

Özel sözlerini "Ancak demokrasinin sokaklarda hüküm sürmesinin daha iyi olacağı aşikâr. Evet, gerekirse sekiz yıl, hatta 10 yıl hapis yatma riskini alıyorum. Çünkü bu darbe girişimini geri püskürtmezsek sandığın sonu gelecek. Elbette seçim olacak ama artık muhalefet olmayacak, adayını Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği bir muhalefet olacak. Buna müsaade edemeyiz" diye sürdürdü.

Protestoların daha ne kadar sürebileceği konusundaysa Özel dünkü Maltepe mitingini hatırlatarak bundan sonra her cumartesi Türkiye'nin bir kentinde mitingler düzenleyeceklerini belirtti. Özel ayrıca her çarşamba akşamı İstanbul'da gece yürüyüşü düzenleneceğini söyledi.

Türkiye tarihinin en büyük imza kampanyasını başlatacaklarını söyleyen Özel, bugün İmamoğlu'nun memleketi Trabzon'da olacağını ve hem İBB Başkanı'nın serbest bırakılması hem de erken seçim için kampanya başlatacağını anlattı. Özel amaçlarının "Türk seçmenlerin yarısından fazlasının imzasını almak" olduğunu söyledi.

Yaklaşık iki bin kişinin gözaltına alındığını hatırlatan gazete bunlardan bir kısmının da gazeteciler olduğunu yazarak "Bu baskıcı aygıt daha ne kadar ileri gidebilir?" diye sordu. Özel bu soruya şu yanıtı verdi:

"Toplanmaları yasakladıklarında kimsenin sokağa çıkmamasını istediler. Yedi gün süren hareketliliğin ardından gece yürüyüşlerine son verdik. Gün içinde izinli ve daha güvenli toplanmalar başlattık. Bundan sonra tutuklamaların azalacağını düşünüyoruz."

Tutuklanan gençleri ziyarete gittiklerini ve aileleriyle dayanışma içinde olduklarını söyleyen Özel, "Erdoğan geri adım atarsa kaybedeceğini düşünüyor. Sonuna kadar dik durmaya çalışacaktır. Ancak kendi partisinden de ciddi uyarılar alıyor. Ekonomik cephe alarm halinde. Daha yeni yapılan bir ankette halkın sadece yüzde 22'sinin tüm bu yaşananları hukuka uygun gördüğü görülüyor. Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye destek artarken, AKP ve Erdoğan'a destek azalıyor" dedi.

Özel CHP başkanı olarak bugünkü rolünü nasıl gördüğü sorusunaysa "Türkiye'yi Erdoğan'dan büyük bir hareketle ve boykotlarla kurtarmak istiyorum. Eğer sonuç alırsam siyaset sahnesini büyük bir memnuniyetle terk edebileceğim" dedi.

Avrupa'dan gelen tepkilerle ilgili olarak ise Özel, BBC demecinde dile getirdiği Starmer hayal kırıklığını bir kez daha belirterek, "(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron'un sözleri çok önemli. İngiltere Başbakanı Keir Starmer gibi tepki göstermeyen kardeş Avrupa partilere de mesajlar gönderdim" dedi. CHP, Starmer'ın İşçi Partisi gibi Sosyalist Enternasyonal üyesi.

Özel tepkilerin gecikmesinin hükümetin davada yolsuzluğu bahane olarak seçmesinden kaynaklanmış olabileceğini belirterek "Bu hassas bir konu. Bununla birlikte şimdiki gibi bir darbe söz konusu olduğunda daha adil bir tutum benimsemeleri çok önemli" diye ekledi.