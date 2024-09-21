CHP lideri Özel'den ''Mustafa Kemal’in askerleriyiz'' sloganına tepki: ''Alın götürün kenara''

CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşması sırasında "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" diyen kişiye "Benim yerime konuşma. Bunu böyle yapıyorsun diye kimse sana aferin demez. Ben onu söyleyeceğim zaman söyleyeceğim. Alın götürün kenara arkadaşı" diyerek tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Muğla Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Özel, burada yaptığı konuşma sırasında ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ diyen birine tepki gösterdi.

Muğla’da düzenlenen bir etkinlikte konuşma yaptığı esnada “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan bir vatandaşla tartışan Özel, “Ben onu söyleyeceğim zaman söylerim, benim yerime konuşma. Senin işin orada olmak, benim işim burada olmak” dedi.

Özel, şunları söyledi:

- Ben onu söyleyeceğim zaman söylerim. Senin işin orada olmak, benim işim burada olmak. Benim yerime konuşma. Bak bunu böyle yapıyorsun diye kimse sana 'Aferin' demez. Ben onu söyleyeceğim zaman söyleyeceğim. Alın götürün kenara arkadaşı. Aksini söyleyen var mı kardeşim aksini söyleyen. Aksini söyleyen yoksa alın biraz yan tarafta söylesin.

- Ne zaman Mustafa Kemal'in askeriyiz diyeceğimi ben söyleyeceğim, sen söylemeyeceksin. Bizim artık çatlak sese, aykırı sese değil birliğe, beraberliğe, tek sese ihtiyacımız var. İktidara yürüyoruz. İktidara giden bir partinin genel başkanı, Mustafa Kemal'in askeriyiz diyeceği zamanı da bilir.