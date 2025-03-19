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CHP lideri Özel'den saat 20.30'da Saraçhane’de buluşma çağrısı

CHP lideri Özel'den saat 20.30'da Saraçhane’de buluşma çağrısı
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CHP lideri Özgür Özel, İBB'nin Saraçhane binası önünde toplanan kalabalığa kısa bir konuşma yaptı. Direnmeye devam edeceklerini vurgulayan Özel, saat 20.30'da Saraçhane önünde toplanma çağrısında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına tepkiler sürüyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İBB'nin Saraçhane'deki binasında bekleyen kalabalığa seslenerek saat 20.30'da toplanma çağrısı yaptı. Saraçhane önüne çağrı yaptı.


Özel, bu akşam 20.30'da hep birlikte buradayız. Buradan hem dayanışmamızı, hem direncimizi hem de mücadelemizi göstereceğiz. Dosta güven, dost olmayana kaygı vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Etiketler CHP saraçhane özgür özel
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