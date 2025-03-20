CHP lideri Özel'den Saraçhane'de ''sokak'' çağrısı: ''Sokak çağrısı yapıyorum''

CHP lideri Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binası önünde yaptığı konuşmada "Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun. Evet sokak çağrısı yapıyorum!" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, CHP’liler tüm yurttaşları Saraçhane'ye İBB binasının önünde toplanma çağrısında bulunmuştu.

Çağrının ardından bugün binlerce vatandaş bir kez daha Saraçhane'de buluştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da katıldığı Saraçhane'deki buluşmada önce Yavaş bir konuşma yaptı.

Mansur Yavaş'ın konuşmalarından satır başları şu şekilde:

"Bu ülkeyi sahipsiz bırakmadık, asla bırakmayacağız. Bu ülkenin geleceğine, iradelerine sahip çıkan vatandaşlarımıza saygıyla selamlıyorum. Hak yerini bulacak, hukuk ve demokrasi kazanacak.

Bunu sizlerle birlikte yapacağız. Buraya tüm Türkiye olarak toplandık. Anayasamıza sahip çıkmak için buradayız. Milli iradenin üzerinde hiçbir şeyin olamacağını söylemek için buradayız.

Bu gençler bugün haksızlığa karşı çıkmak için buradalar. Her gün sesimiz daha gür çıkacak.

Bizler koltuk kavgası içinde değiliz. Oylarımızla, demokrasimize sahip çıkacağız.

Gerçek bir adalet, bağımsız ve tarafsız bir yargıyla mümkündür.

Cumhurbaşkanığı Hükümet Sistemi denendi ve olmadı.

Asla umutsuz olmayacağız. Umutsuzluk kaybetmek demektir. Ekrem Başkan da aramıza katılacak.

Buna inanın, Türk milleti bunu daha önce yaptı" ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş, konuşmasının sonunda Nazım Hikmet'in 'Davet' isimli şiirini okudu.

Mansur Yavaş'ın ardından ise mikrofonu CHP Genel Başkanı Özgür Özel aldı. Özel önce meydanda görevli polis memurlarına "Burayı provoke etmeyin'' tepkisinde bulundu, ardından da "Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun. Evet sokak çağrısı yapıyorum" dedi.

İşte Özel'in konuşmasından satır başları:

"İstanbul Valisi Davut Gül'e sesleniyorum. Bu meydanı provoke etme. Bu meydanda biber gazı görmeyeceğim. Bir daha görürsem olacaklardan emniyet müdürü ve vali sorumludur. İl başkanımız valiye ulaştı. Buradaki durumu anlattı. Kendisi de gaz sıkılmaması yönünde talimat verdiğini söyledi. Bundan sonra kimse CHP'den salonlarda siyaset beklemesin. Bundan sonra sokaklardayız, meydanlardayız.

Yarın sabah 11.00'de Beylikdüzü Belediyesi'nde olacağız. Murat Çalık'ın yol arkadaşlarıyla birlikte olacağız ve haykıracağız. Murat Çalık yalnız değildir!

Sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir.

Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Şiddete bulaşmadan, hak aramak için, söke söke almak için sokaklar bizimdir, meydanlar bizimdir. Bana diyorlar ki sokak çağrısı mı yapıyorsun. Evet sokak çağrısı yapıyorum!

Bundan sonra korku duvarları yıkıldı. Buradan barikatları yıkanlara, yüzbinleri aşanlara helal olsun.

Pazar günü kimse evinde oturmayacak. Bu tarihi göreve hazır mıyız? Pazar günü sadece CHP'lilerin günü olmaktan çıkmıştır.

Elbette Taksim'i de geri alacağız.

Tayyip Bey görüyor musun? Kötülüğün nasıl doldurdum meydanları? Bu meydanlar, sana sesleniyor. İstifanı istiyor. Sen ki milletin Ekrem Başkan'a verdiği görevi, oyu yok sayarsın. Millet de artık seni yok sayıyor, istifaya davet ediyor."