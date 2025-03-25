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CHP lideri Özgür Özel Silivri'ye gidiyor

CHP lideri Özgür Özel Silivri'ye gidiyor
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘kent uzlaşısı’ soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Saraçhane’de destek çağrısı yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun bugün Silivri Cezaevi’nde ziyaret edecek.

Tutuklanarak Silivri'deki Marmara cezaevine konulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına yönelik tepkiler sürerken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in resmen CHP'nin Cumhurbaşkanı olarak ilan edilen İmamoğlu'nu ziyaret edeceği açıklandı.

Özel dünkü konuşmasında “Ekrem Başkanı almadan, cumhurbaşkanı adayımızı almadan, onu geri almadan durmayacağız. Onu cumhurbaşkanı yapmadan, onu Türkiye'nin özgürlüklerinin, demokrasisinin, kardeşliğinin teminatı yapmadan durmayacağız” demişti.

Özel’in bugün saat 09.30 gibi Silivri Cezaevi’ne gönderilen Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret edeceği öğrenildi. Kritik ziyaret sonrasında İstanbul’da saat 13.30 gibi de CHP TBMM Grup Toplantısı’nın yapılacağı bildirildi.

Etiketler özgür özel CHP ekrem imamoğlu silivri marmara cezaevi
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