CHP Milletvekili Eren Erdem koronavirüse yakalandı

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CHP’li Milletvekili Eren Erdem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakanlandığını belirtti. Durumunun iyi olduğunu belirten Erdem, “Dün yaptırdığım Covid19 testi sonucunda az önce “pozitif” olduğumu öğrendim. Genel sağlık durumum iyidir. Evimde izoleyim. Herkese dikkatli olması; maske ve mesafe kuralına uyması çağrısı yapıyorum” dedi.
Dün yaptırdığım Covid19 testi sonucunda az önce “pozitif” olduğumu öğrendim.— Eren Erdem (@erenerdemnet) October 27, 2020
Genel sağlık durumum iyidir.
Evimde izoleyim.
Herkese dikkatli olması; maske ve mesafe kuralına uyması çağrısı yapıyorum. pic.twitter.com/YwtBFZlKYq
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