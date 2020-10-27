CHP Milletvekili Eren Erdem koronavirüse yakalandı

CHP’li Milletvekili Eren Erdem sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakanlandığını belirtti. Durumunun iyi olduğunu belirten Erdem, “Dün yaptırdığım Covid19 testi sonucunda az önce “pozitif” olduğumu öğrendim. Genel sağlık durumum iyidir. Evimde izoleyim. Herkese dikkatli olması; maske ve mesafe kuralına uyması çağrısı yapıyorum” dedi.

Dün yaptırdığım Covid19 testi sonucunda az önce “pozitif” olduğumu öğrendim.

Genel sağlık durumum iyidir.

Evimde izoleyim.

Herkese dikkatli olması; maske ve mesafe kuralına uyması çağrısı yapıyorum. pic.twitter.com/YwtBFZlKYq — Eren Erdem (@erenerdemnet) October 27, 2020