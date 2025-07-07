CHP, tüm belediye başkanlarını Ankara'ya çağırdı

CHP, belediyelere yönelik operasyonların ardından tüm belediye başkanlarını Ankara'ya çağırdı.

İlk olarak 19 Mart'ta İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla CHP'li belediyelere karşı başlatılan operasyonlarda son olarak; Antalya, Adıyaman ve Manavgat belediyelerine operasyon düzenlenmişti. Son operasyonda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklanmıştı.

CHP kulislerinde ise iktidarın 'operasyon' hamlesine karşı daha sert bir tavır benimseneceği konuşulmaya başlandı. Edinilen bilgiye göre; CHP, tüm belediye başkanlarını 10 Temmuz Perşembe günü Ankara'ya çağırdı.