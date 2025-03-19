CHP, tüm İstanbulluları Saraçhane'ye çağırdı

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası tüm İstanbulluları Saraçhane'ye çağırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca 'kent uzlaşısı' faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla Sarıyer'deki evinde gözaltına alınmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından vatandaşları Saraçhane'ye davet etti.

ÖZEL: İMAMOĞLU ÇIKANA KADAR SARAÇHANE'DEYİZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Saraçhane'de yaptığı konuşmada İmamoğlu çıkana kadar İBB'de olacakları söyledi ve herkesi Saraçhane'ye çağırdı.

ÇELİK: İSTANBULLULARI SARAÇHANE'YE DAVET EDİYORUM

CHP İstanbul Özgür Çelik ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Buradayız, milletin iradesini ablukalara terk etmiyoruz.

Ekrem Başkanımıza destek için tüm avukatları cübbeleriyle Vatan’a, tüm İstanbulluları Saraçhane’ye davet ediyorum.

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!"