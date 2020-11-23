CHP'de bir milletvekili daha koronavirüse yakalandı

Evde karantinada olduğunu ifade eden Gökçel, "Oğlumla beraber yaptırdığımız test pozitif çıktı. Şu an evdeyiz. Filyasyon ekiplerinin verdiği ilaçlarla tedavimizi oluyoruz, karantinadayız. Hafif bir halsizlik var, kötü bir durum yok." diye konuştu.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır da sosyal medya hesabından Gökçel'e geçmiş olsun temennisinde bulundu.



