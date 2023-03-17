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CHP'de Candan Erçetin sürprizi

CHP'de Candan Erçetin sürprizi
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Milletvekili aday adaylığı sürecinin başladığı CHP’de ünlü şarkıcı Candan Erçetin de memleketi olan Kırklareli'nden milletvekili adayı olmak için başvuru yaptı.

Seçimlere sayılı günler kala partilerin aday listeleri hazırlanmaya başladı. CHP'de aday adaylığı için sürpriz bir isim var. O da ünlü sanatçı Candan Erçetin. 

Candan Erçetin'in CHP'den Kırklareli milletvekilliği için aday adaylığı başvurusu yaptığı öğrenildi.

Etiketler candan erçetin chp aday adaylığı adaylık
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