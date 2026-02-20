CHP'de deprem: Yazıhan Belediye Başkanı Göçer partiden ihraç edildi

  1. Anasayfa
CHP'de disiplin kurula sevk edilen Malatya'nın Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer, partiden ihraç edildi.

Geçtiğimiz aylarda Cumhuriyet Halk Partisi tarafından disiplin kuruluna sevk edilen Abdulvahap Göçer hakkında karar verildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun 2025/281 esas ve 2025/19 karar sayılı dosyasında, Göçer'in CHP Tüzüğü'nün 68/1-b, d ve f maddeleri uyarınca "kesin çıkarma cezası" ile cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verildiği bildirildi.

