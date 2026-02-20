CHP'de deprem: Yazıhan Belediye Başkanı Göçer partiden ihraç edildi

İstanbul'da 25 gün önce kaybolan adam ormanda ölü bulundu! Katil zanlısı tanıdık çıktı

Emekli bayram ikramiyesinde masadaki 3 senaryo belli oldu

Bozkır Arslanı Celaleddin’in aşkı gerçek oldu! Ünlü ikili sessiz sedasız evlendi

Türkiye'nin cehenneme dönen eşsiz cennetinden 10 yıl sonra gelen müjde: Can suyu toprakla buluştu

Hatay'da korkutan teşif: Radon gazı 5 kat arttı! Deprem habercisi mi yoksa sağlık tehdidi mi?

Doğanın kalbine inşa edilmişti... Yüzde 90'ı tamamlanan projeye mahkeme dur dedi!

İstanbullular dikkat: Hafta sonu birçok ilçede elektrik kesintisi var

Suriye'den tepki çeken Türkiye kararı: İki gümrük kapısına kilit vuruluyor

SGK'dan emeklilik iptalleri için düğmeye bastı: Sizin de emekliliğiniz yanabilir!

Teşkilat’tan olaylı şekilde ayrılan güzel oyuncudan radikal karar

Tatlıcıda mide bulandıran görüntü: Ayaklarıyla çiğneyip vatandaşa yediriyorlardı!

Bir mide bulandıran rezalet daha Halkın sağlığıyla böyle oynamışlar!

Hafta sonu hava durumu değişiyor: Sıcaklık artıyor ama sağanak yağış kapıda! Güneşe aldanmayın!

Suudiler Türkiye'ye 2 milyar Dolarlık santral kuracak! İşte santralin kurulacağı 2 ilimiz...

Set aşkında yolun sonu mu? Genç çiftten hayranlarını üzen haber bu paylaşımla geldi

Dev bankadan altın için çılgın tahmin: 2027 sonunda bu seviyeyi görecek!

Aydın'da çifte cinayetin sırrı çözüldü: Katil hurdacı çıktı!

Son seçim anketinde zirvedeki fark sadece yüzde 0,6...

Türkiye'nin turizm başkentindeki 5 yıldızlı 3 otelin tapularına iptal davası açıldı

CHP'li bir belediyeye daha rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı var