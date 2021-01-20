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  3. 20 Ocak 2021 17:02

CHP'de ilk aşıyı Özgür Özel oldu

CHP'den ilk koronavirüs aşısını Grup Başkanvekili Özgür Özel olurken, Özel'in herhangi bir yan etki yaşamadığı belirtildi.

CHP'de ilk aşıyı Özgür Özel oldu
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CNN TÜRK'ün edindiği bilgilere göre, sağlıkçıların aşılanması kapsamında sıranın kendisine gelmesi üzerine aşı olan Özel'in herhangi bir yan etki yaşamadığı öğrenildi.

Çin'den gelen Sinovac aşısı ile ilgili tereddütlü tartışmaların yaşandığı dönemde Özgür Özel, "Sağlık Bakanı'nın söylediklerini, eczacı kimliğimle doğruluyorum. Türkiye'nin laboratuvarlarında onay aldıktan sonra ben bu aşıyı vurulacağım, bütün sevdiklerime de tavsiye edeceğim" demişti.

aşı , korona
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