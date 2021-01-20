CHP'de ilk aşıyı Özgür Özel oldu

CNN TÜRK'ün edindiği bilgilere göre, sağlıkçıların aşılanması kapsamında sıranın kendisine gelmesi üzerine aşı olan Özel'in herhangi bir yan etki yaşamadığı öğrenildi.

Çin'den gelen Sinovac aşısı ile ilgili tereddütlü tartışmaların yaşandığı dönemde Özgür Özel, "Sağlık Bakanı'nın söylediklerini, eczacı kimliğimle doğruluyorum. Türkiye'nin laboratuvarlarında onay aldıktan sonra ben bu aşıyı vurulacağım, bütün sevdiklerime de tavsiye edeceğim" demişti.