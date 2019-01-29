CHP'de Keşan İlçe Başkanı Salım Yatıkçı istifa etti

CHP Keşan İlçe Başkanı Salim Yatıkçı geçen yıl, Mayıs ayından bu yana yürüttüğü görevinden istifa ettiğini belirten dilekçesini CHP İl Başkanlığı’na sundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Yatıçı, “Partimin bugüne kadar verdiği her görevi yerine getirmeye çalıştım. Bugünden sonra da ilçe başkanı olarak değil; partimin bir üyesi olarak, çalışmaya devam edeceğim. 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde partimin her alanda başarılı olacağına inancım tamdır. Aydınlık bir Türkiye için herkes üzerine düşen görevi yerine getirecektir” dedi.

TOPLANTIYA KATILMADI

Bu arada Salim Yatıkçı, partisinin Keşan Belediye Başkan Adayı Şenol Yalı'nın, parti lokalinde düzenlediği toplantıya katılmadı.

CHP'DE İSTİFA DEPREMİ

CHP'nin son MYK ve PM toplantılarının ardından pek çok bölgeden istifa haberleri geliyor. Dün, CHP Marmaris İlçe Başkanlığı yönetimi, iradelerinin hiçe sayıldığını öne sürerek yedek üyelerle birlikte istifa ettiklerini bildirmişti.

Marmaris İlçe Başkanı Tolga Akbay, yaptığı açıklamada, "3 bin 700 üyemizin yarısı istifa edebilir" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'de farklı bölgelerde istifaların önümüzdeki günlerde de devam edeceği konuşuluyor.