  CHP'de Parti Meclisi Ertelendi

CHP'nin 1 Haziran'da yapılması planlanan kritik Parti Meclisi (PM) toplantısı, resmi tebliğ sürecinin tamamlanmaması gerekçesiyle ertelendi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'yı belirlemesi beklenen toplantı öncesinde gönderilen imzasız, sıra numarasız ve isimsiz bilgilendirme notu ise siyasette dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) gözler 1 Haziran'da yapılacak kritik Parti Meclisi (PM) toplantısına çevrilmişken, parti yönetiminden gelen son dakika kararı gündem yarattı. Haber3.com siyaset servisinin edindiği bilgilere göre; CHP'nin bugün yapılması planlanan Parti Meclisi toplantısı sürpriz bir şekilde ileri bir tarihe ertelendi.

Partinin ilgili kurullarına yapılan resmi bilgilendirmede, ertelemenin temel nedeni olarak Parti Meclisi üyelerinin görevlendirmelerine ilişkin resmi yazının henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ alınamaması gösterildi.

CHP yönetiminden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Parti Meclisi üyelerinin görevlendirilmelerine ilişkin yazıyı henüz ilgili kamu kurumundan tebliğ alamamış olmamız nedeniyle Parti Meclisinin toplanma tarihi belirlenememiştir. Değinilen tebliğ sürecinin tamamlanması sonrasında Genel Başkan tarafından belirlenecek Parti Meclisi toplantı tarihi ayrıca duyurulacaktır."

Kritik Toplantıda Yeni MYK ve Kurultay Konuşulacaktı

Ertelenen bu toplantı, partinin geleceği açısından büyük bir önem taşıyordu. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine atanan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bu PM toplantısında üyeler arasından yeni Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) belirlemesi bekleniyordu. Bunun yanı sıra, partiyi Kurultay'a taşıyacak yol haritasının ve stratejilerin de bu toplantıda masaya yatırılıp netleşmesi öngörülüyordu.

İmza ve İsim Yok

Erteleme kararının yanı sıra, parti içi kurullara gönderilen bilgilendirme notunun şekilsel eksiklikleri de dikkatlerden kaçmadı. Antetli kağıda yazılan PM bilgilendirme metninin altında herhangi bir imzanın bulunmadığı ve resmi evraklarda mutlak suretle yer alması gereken "sıra sayısının" eksik olduğu görüldü. Ayrıca belgede "Genel Başkan" ibaresi yer almasına rağmen, bu makamda kimin kastedildiğine dair açık bir isim kullanılmaması siyasi kulislerde çeşitli yorumlara neden oldu.

