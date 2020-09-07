CHP'de yüz yüze toplantılar ertelendi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in corona virüsü testinin pozitif çıkması sonrası partide yeni tedbirler alındı.

CHP Genel Sekreteri Selen Sayek Böke imzasıyla Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) üyelerine gönderilen yazıda, “Ankara’da korona virüsün aşırı yaygınlaşmış ve salgının ivmelenmiş olması nedeniyle, kapalı mekan toplantılarının zoom üzerinden, video konferans yoluyla yapılması kararı alınmıştır” denildi.

CHP’de bugünkü Merkez Yürütme Kurulu ve yarınki Parti Meclisi toplantılarının video konferans yöntemiyle gerçekleştirilmesine karar verildi.

Partinin perşembe günkü il başkanları toplantısı ve 9 Eylül’deki 97’nci yıl dönümü töreninin nasıl yapılacağı ise henüz açıklanmadı. Çankaya Ahlatlıbel Atatürk Parkı’nda açık havada yapılacak etkinliğe yaklaşık bin kişi davet edilmiş, davetiyeler internet üzerinden gönderilmişti. Ankara dışından gelecek konuklar da göz önünde bulundurularak etkinlikle ilgili yeni bir değerlendirmenin bugünkü MYK’da yapılabileceği belirtiliyor.