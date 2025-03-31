  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. CHP'den 31 Mart'ın yıldönümünde yeni çağrı: ''Ayağa kalkın! Bu yürüyüş iktidar yürüyüşüdür!''

CHP'den 31 Mart'ın yıldönümünde yeni çağrı: ''Ayağa kalkın... Bu yürüyüş iktidar yürüyüşüdür''

Güncelleme:

CHP 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin yıldönümünde yayımladığı video ile hem bir yıl önce elde ettiği seçim zaferini hatırlatarak ''Ayağa kalkın! Bu yürüyüş iktidar yürüyüşüdür!" çağrısı yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin yıldönümünde, sosyal medya platformu X üzerinden dikkat çeken bir video ve mesaj paylaştı. Paylaşımda, geçen yıl yapılan seçimlerde CHP'nin birinci parti konumuna yükselmesine, iktidar partisi AK Parti’nin ise ilk kez ikinci sıraya gerilemesine gönderme yapıldı.

CHP'nin resmi hesabından yapılan açıklamada, "Hiç dinlenmemek üzere yola çıkanlar, asla yorulmazlar. Ayağa kalkın! Bu yürüyüş iktidar yürüyüşüdür!" ifadelerine yer verildi. Mesajda ayrıca "#31Mart" etiketiyle kamuoyunun dikkatine sunulan video da paylaşıldı.

 

Etiketler CHP ittifak türkiye ittifakı 31 mart
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İktidarı zora sokacak ''erken seçim'' anketinin sonuçları açıklandı İktidarı zora sokacak ''erken seçim'' anketinin sonuçları açıklandı Ünlü sanatçı Volkan Konak sahnede hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Volkan Konak sahnede hayatını kaybetti Antalya'da kar sürprizi: 30 santimetreye ulaştı, araçlar yolda kaldı! Antalya'da kar sürprizi: 30 santimetreye ulaştı, araçlar yolda kaldı! Antalya'da korkutan deprem Antalya'da korkutan deprem Ergin Ataman'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok özel Ekrem İmamoğlu çağrısı Ergin Ataman'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok özel Ekrem İmamoğlu çağrısı Gürültü tartışmasında kıyamet koptu; mahalle savaş alanına döndü Gürültü tartışmasında kıyamet koptu; mahalle savaş alanına döndü Eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti Eski milletvekilinin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti İki ünlü komedyen Cem Yılmaz ile Şahan Gökbakar birbirine girdi! İki ünlü komedyen Cem Yılmaz ile Şahan Gökbakar birbirine girdi! Trump ''bunu yapmanın yolları var ve şaka yapmıyorum'' diyerek duyurdu! Trump ''bunu yapmanın yolları var ve şaka yapmıyorum'' diyerek duyurdu! MHP lideri Bahçeli'den yeni anayasa çağrısı: ''Geciktirmemek gerekiyor!'' MHP lideri Bahçeli'den yeni anayasa çağrısı: ''Geciktirmemek gerekiyor!''
Çok sayıda ilimiz kışı yaşıyor... Yağışlı hava ne kadar daha sürecek ? Çok sayıda ilimiz kışı yaşıyor... Yağışlı hava ne kadar daha sürecek ? Hastanede ölen hastanın cebinden çıkan vasiyeti herkesi ağlattı Hastanede ölen hastanın cebinden çıkan vasiyeti herkesi ağlattı Volkan Konak'ın cenaze programı belli oldu Volkan Konak'ın cenaze programı belli oldu Güzel insan Volkan Konak'ı hayata döndürme çabası kamerada Güzel insan Volkan Konak'ı hayata döndürme çabası kamerada Kızılgezegen'de bir ilk... NASA Mars'ta ''patlamış mısır'' buldu Kızılgezegen'de bir ilk... NASA Mars'ta ''patlamış mısır'' buldu İşte Türkiye'nin gerçekten de ''küllerinden doğan'' el emeği geleneksel tatlısı İşte Türkiye'nin gerçekten de ''küllerinden doğan'' el emeği geleneksel tatlısı Türkiye'nin uçurumun kenarındaki ''ömür törpüsü'' merdivenleri kamerada Türkiye'nin uçurumun kenarındaki ''ömür törpüsü'' merdivenleri kamerada Yargıda skandal iddia: ''Tutuklamayı reddeden hakime ceza verildi!'' Yargıda skandal iddia: ''Tutuklamayı reddeden hakime ceza verildi!'' MHP ile DEM ilk kez bayramlaştı, görüşmeye İmamoğlu ayrıntısı damgasını vurdu MHP ile DEM ilk kez bayramlaştı, görüşmeye İmamoğlu ayrıntısı damgasını vurdu Sahnede hayatını kaybeden Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı Sahnede hayatını kaybeden Volkan Konak'ın vasiyeti ortaya çıktı