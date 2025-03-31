CHP'den 31 Mart'ın yıldönümünde yeni çağrı: ''Ayağa kalkın... Bu yürüyüş iktidar yürüyüşüdür''

CHP 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin yıldönümünde yayımladığı video ile hem bir yıl önce elde ettiği seçim zaferini hatırlatarak ''Ayağa kalkın! Bu yürüyüş iktidar yürüyüşüdür!" çağrısı yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin yıldönümünde, sosyal medya platformu X üzerinden dikkat çeken bir video ve mesaj paylaştı. Paylaşımda, geçen yıl yapılan seçimlerde CHP'nin birinci parti konumuna yükselmesine, iktidar partisi AK Parti’nin ise ilk kez ikinci sıraya gerilemesine gönderme yapıldı. CHP'nin resmi hesabından yapılan açıklamada, "Hiç dinlenmemek üzere yola çıkanlar, asla yorulmazlar. Ayağa kalkın! Bu yürüyüş iktidar yürüyüşüdür!" ifadelerine yer verildi. Mesajda ayrıca "#31Mart" etiketiyle kamuoyunun dikkatine sunulan video da paylaşıldı.