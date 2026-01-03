CHP'den AK Parti'ye geçen Gürzel'den 139 milyon TL'lik ihale iddiası için ilk açıklama

CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel hakkında ortaya atılan 139 milyon liralık ihale iddiasını yalanladı.

CHP’den ayrılarak AK Parti'ye katılan Özlem Vural Gürzel, siyasi geçişinin ardından bu kez hakkında ortaya atılan iddialarla gündeme geldi. Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel’in adının 139 milyon liralık bir ihale ile ilişkilendirildiği yönündeki haberler, siyaset ve medya gündeminde geniş yer buldu. Bir televizyon kanalında yayımlanan haberde, Özlem Vural Gürzel’in söz konusu ihaleyle bağlantılı olduğu ileri sürülmüştü.

Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, kendisini hedef alan iddialara sosyal medya platformu "X" üzerinden cevap verdi. Gürzel, açıklamasında söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını açık bir dille ifade etti.

Gürzel, açıklamasında ihale sürecine ilişkin tarihleri tek tek paylaşarak şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Halk TV’de yayımlanan ve şahsımı hedef alan haber, gerçeği yansıtmamaktadır. Habere konu edilen ihale; 19 Aralık 2024 tarihinde gerçekleştirilmiş ve 31 Aralık 2024 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. Ben ise 10 Mart 2025 tarihinde Beykoz Belediye Başkan Vekili olarak göreve başladım. Açıkça ifade etmek isterim ki görevde olmadığım bir tarihte yapılan ihale ile ilişkilendirilmem hem hukuken hem de fiilen mümkün değildir. Belgelerle sabit bu gerçeğe rağmen yapılan yayın, kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır. Basın kuruluşlarını, doğru bilgiye ve gazetecilik sorumluluğuna uygun davranmaya, Halk TV’yi ise bu hatalı yayını düzeltmeye davet ediyorum."