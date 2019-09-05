CHP'den AK Parti'ye yakın şirkete ihaleye suç duyurusu

Sultanbeyli Belediyesi tarafından 2018 yılının haziran ayında 115 bin tonluk asfalt alımı yapıldı. İhale şartlarına göre asfaltın alınmasının ardından Nisan 2019 tarihine kadar kullanılması ve işin bitirilmesi gerekiyordu. Alınan asfaltın kullanılmadığı gerekçesiyle Kantekin ve CHP’li meclis üyeleri konuyu belediye meclis gündemine taşıdı. Dönemin başkan yardımcısı ve AK Partili meclis üyesi Muhammed Çimen tarafından sözlü olarak ihalenin yapıldığı ve asfaltların kullanıldığı belirtildi. CHP’lilerin hangi mahalle ve sokakta asfaltın kullanıldığı ile hak edişlerle ilgili sorusuna ise resmi olarak yanıt verilmedi. Kantekin, konuyla ilgili olarak “115 bin ton asfalt 11 ay içinde Sultanbeyli’de nereye serildi acaba? 12.7 trilyon liralık böyle yoğun bir asfaltlama gören Sultanbeylili var mı? 25 yıl sonra girdiğimiz Sultanbeyli Belediye Meclisinde, bize oy versin vermesin 3 meclis üyemizle tüm Sultanbeyli için denetim görevimizi yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Suç duyurusunda bulundu

Sultanbeyli Belediyesi tarafından yapılan ihaleye ilişkin A.Y.T. isimli bir yurttaş da suç duyurusunda bulundu. A.Y.T. sunduğu dilekçede, “Sahada uygulaması yapılmayan bu ihaleyi yapan şirketin ödemeleri alabilmesi için kontrol mühendislerinin evrakları imzalamış olmaları gerekmektedir. Kontrol mühendisleri evrakları imzalayarak ilgili şirketin ödeme almasını sağlamıştır. Sultanbeyli Belediyesi yetkilileri bu ihaleyi bilinçli olarak düzenlemiş ve belediyeyi zarara uğratmıştır” ifadelerine yer verildi.