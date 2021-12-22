  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. CHP'den Bakan Nebati'ye ''Dolap Beygiri'' göndermesi

CHP'den Bakan Nebati'ye ''Dolap Beygiri'' göndermesi

CHP'li Veli Ağbaba, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin gündem olan "Gözlerimin içine bakar mısınız Gülçin hanım" videosuna Yeşilçam'ın kült filmlerinden 'Dolap Beygiri' filmi üzerinden yanıt verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TRT ve TRT Haber ortak yayınında sunucu Gülçin Üstün Can'ın "Dövize endeksli TL mevduat sistemine talep nasıl?" sorusuna "Gözlerimin içine bakar mısınız Gülçin hanım. Ne görüyorsunuz gözlerimde?" yanıtını vermişti.

Veli Ağbaba, Twitter hesabından "Şu gözlere bir bakınca ne görüyorsunuz? Yanıtı videoda..." notunu düşerek filmin bir sahnesini paylaştı.

Ağbaba'nın paylaştığı videoda Ayşen Gruda'nın oynadığı Hacer karakteri, Şener Şen'in oynadığı Yakup karakterinin yüzünü tutup İlyas Salman'ın oynadığı Ali karakterine çevirerek "Şu surata bak hele, hele şu saflığa, yüzüne söylemek gibi olmasın ama enişten dünyanın en iyi yürekli adamlarından biridir. Şu surattan dolandırıcı çıkar mı?" ifadelerini kullanıyor.

Bakan Nureddin Nebati'den ''mevduat'' sorusuna yanıt: ''Gözlerime bakar mısınız?''Bakan Nureddin Nebati'den ''mevduat'' sorusuna yanıt: ''Gözlerime bakar mısınız?''Güncel

 

Etiketler dolap beygiri nureddin nebati veli ağbaba chp video gözlerime bakar mısınız
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Doğruysa yaşadık! Koronavirüs illetinden kurtuluyoruz
Hükümetin ''Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'' hedefi belli oldu
Bir dönem AK Parti'nin anketlerini yapan firma ''baskın seçim geliyor'' deyip tarih verdi
Kar yağışında 2 yolcu otobüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
Kur indirimleri başladı: Otomotiv devinden 80 bin TL'lik indirim
Cinsiyet değiştiren ünlü oyuncunun son hali şaşırttı
''Yarım saatte 1 milyar doları kim sattı, Erdoğan'ın kararını kimler biliyordu ?''
Vergi muafiyeti memur maaşlarına nasıl yansıyacak? Rakam ortaya çıktı
Kur korumalı mevduat sisteminde dolar alış kuru belli oldu!
Bakan Nebati'ye zor soru: Milyonlarca doları kimler bozdurdu?