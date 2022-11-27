CHP'den, banka promosyonlarına ilişkin kanun teklifi

CHP tarafından, banka promosyonlarının tamamının işçilere ödenmesini öngören kanun teklifi hazırlandı.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç'un, imzasını taşıyan 4 maddelik teklifte, 'İş Kanunu'nda değişiklik öngörülüyor. Bankalar ile işverenler arasında aylık ve ücret ödeme protokolleri uyarınca 'promosyon' adı altında yapılacak ödemelerin tamamının işçilere dağıtılması zorunlu hale getiriliyor. Ayrıca promosyon ödemelerini işçilere ödemeyen işverenlere, idari para cezası verilmesi de düzenleniyor. Bu kapsamda; banka ile yapılan protokoller uyarınca promosyon miktarlarını işçilere ödemeyen işveren, işveren vekili ve üçüncü kişiye, bu durumda olan her işçi ve her ay için 500 TL idari para cezası öngörülüyor.

Teklifin gerekçesinde, Türkiye'nin derin bir ekonomik krize girdiği belirtildi. Krizden çıkılması için çalışanlar, öğrenciler, emekliler ve gençlerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğine dikkat çekilerek, "İşverenlerle bankaların yapmış oldukları ve halen yürürlükte bulunan protokollerin sona ermesine 6 aydan daha fazla süre bulunduğu takdirde, 1 ay içerisinde işverenler ile bankalar arasında bu maddeye uygun şekilde yeni protokol anlaşması yapılması öngörülmektedir. Bu teklifle, ekonomik krizin çok yoğun bir biçimde hissedildiği böylesi bir dönemde, banka promosyonlarının tamamının işçilere dağıtılması amaçlanmış, işçilere dağıtılmaması durumunda idari para cezası önerilmiştir" denildi.