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CHP'den Belgrad Ormanı eylemi

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Sarıyer'de İBB'nin işlettiği Belgrad Ormanı, Doğa Koruma ve Mlli Parklar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Belgrad Ormanı'nda basın toplantısı düzenleyen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ''Belgrad Ormanı İstanbul'un akciğerleridir ve İstanbul'un muhafızları tarafından korunmalıdır. Belgrad Ormanı Büyükşehir Belediyesine yeniden devredilmelidir'' dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı geçtiğimiz günlerde Belgrad Ormanı içerisindeki Bentler, Neşetsuyu, Kömürcü Bendi tabiat parkları ile Bahçeköy ve Kurtkemeri giriş kapılarının Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından işletileceğini açıklamıştı.

CHP İstanbul İl Başkanı Belgrad Ormanı'nda yaptığı basın açıklamasında, "Belgrad Ormanı İstanbul'un akciğerleridir ve İstanbul'un muhafızları tarafından korunmalıdır. Belgrad Ormanı Büyükşehir Belediyesine yeniden devredilmelidir." dedi.

'BELGRAD ORMANLARI İÇİN ENDİŞELİYİZ'

Belgrad Ormanıyla ilgili basın açıklaması yapan Çelik, "İstanbul’un en kıymetli doğa miraslarından birisi olan Belgrad Ormanı için biraradayız. Belgrad Ormanı İstanbul’un nefesidir. Şehrimizin ekosistemi, su kaynakları ve biyolojik çeşitliliği için Belgrad Ormanı hayati bir öneme sahiptir. Bu orman, sadece ağaçlardan ibaret değildir. İstanbulluların huzur bulduğu, doğayla kucaklaştığı ve gelecek nesillere miras bırakmamız gereken bir yaşam alanıdır. Belgrad Ormanı sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin en önemli doğal miraslarından bir tanesidir. Hepimizin bildiği gibi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen bu eşsiz ormanlık alan, İBB‘nin elinden alındı ve şimdi burayı Milli Parklar statüsüne geçirmek istiyorlar. Bu süreçte halkın iradesi ve yerel yönetimlerin söz hakkı hiçe sayılmıştır. Milli Parklar statüsüne alınma girişiminin arkasındaki niyetin bu alanları korumak değil, imara açma riski taşıdığına dair endişeler toplumda derin bir rahatsızlık yaratmaktadır. Belgrad Ormanları için endişeliyiz. Belgrad Ormanı‘nın muhafaza ormanı statüsünden, Milli Parklar statüsüne geçirilme çabasından dolayı endişeliyiz" şeklinde konuştu.

Sarıyer'de İBB'nin işlettiği Belgrad Ormanı, Doğa Koruma ve Mlli Parklar Genel Müdürlüğü'ne devredildi. Belgrad Ormanı'nda basın toplantısı düzenleyen CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, ''Belgrad Ormanı İstanbul'un akciğerleridir ve İstanbul'un muhafızları tarafından korunmalıdır. Belgrad Ormanı Büyükşehir Belediyesine yeniden devredilmelidir'' dedi.

'BU MİRASI KORUYACAĞIZ'

Çelik, "Belgrad Ormanı İstanbul’un akciğerleridir ve İstanbul’un muhafızları tarafından korunmalıdır. Belgrad Ormanı Büyükşehir Belediyesine yeniden devredilmelidir. Unutulmamalıdır ki doğaya yapılan her müdahale, insanlığa yapılmış bir müdahaledir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak doğayı ve çevreyi koruma mücadelemizde sonuna kadar kararlıyız. Doğa bir rant aracı değil, doğa yaşamın kendisidir. Halkımızla birlikte bu sürecin takipçisi olacağız bu mücadelemiz, sadece Belgrad Ormanı için değil, doğaya çevreye ve gelecek nesillere olan borcumuzdur. Her ağacın, her kuşun, her damla suyun, hesabını sormaya ve savunmaya devam edeceğiz. İstanbul’un geleceğini koruma görevimizden asla vazgeçmeyeceğiz. Buradan bir kez daha yetkililere çağrıda bulunuyoruz. Belgrad Ormanı İstanbullularındır. Bu ormanlar, İstanbul’a nefes veren binlerce yıllık bir mirastır. Bu mirası koruyacağız. Bu mirasa hiç kimsenin dokunmasın izin vermeyeceğiz" dedi.

DHA

Etiketler CHP belgrad ormanı ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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