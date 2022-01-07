CHP'den Bilal Erdoğan’a olay sözler: ''Kişiliği o kadar!''

CHP'li Engin Özkoç, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na 100 bin TL'lik tazminat davası açan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan için "Paraları sıfırlayan oğul olarak anılıyor. Onun kişiliği o kadar, o babasının oğlu" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, yöneticisi olduğu TÜGVA’ya üye olan kişilerin kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirildiği iddialarıyla ilgili kendisini eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, tazminat davası açarak Kılıçdaroğlu’ndan 100 bin TL manevi tazminat talep etmişti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Kılıçdaroğlu’na yönelik açılan davaya şu sözlerle tepki gösterdi:

“Kemal Kılıçdaroğlu onun yaptığı yolsuzlukları, usulsüzlükleri – TÜGVA’da dahil olmak üzere- ortaya çıkartıp hukuki olarak işlemlerine devam ediyor. Bilal Erdoğan bütün milletin kişilik haklarını zedeleyen biri olarak o telefon konuşmasında kayıtlara geçti. O insanlar da ‘Paraları sıfırlayan oğul’ olarak anılıyor. Onun kişiliği o kadar, o babasının oğlu. Biri diyor ki, “Paraları sıfırla oğlum, milletten aldığımız paraları sıfırla” diyor. O da diyor ki “Nasıl babacım? Ne kadarını?” diyor ya, işte onun kişiliği o kadar.”

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bilal Erdoğan ile ilgili “Bir cumhurbaşkanının oğlu, babasının mevkisini ve makamını bilerek davranmak zorundadır. Davranışları, görev aldığı yerler itibariyle örnek olmak zorundadır. Gidip de oğlu Milli Eğitim Bakanlığı’nın bürokratlarını tamamını toplayıp onlara milli eğitim politikasını anlatıyorsa bir sorunumuz var demektir. Kimsin sen ya! Kimsin? Sen bu yetkiyi kimden alıyorsun? Cumhurbaşkanının oğlu olmak bu kanunsuzlukları yapma hakkını veriyor mu?” ifadelerini kullanmıştı.