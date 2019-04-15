CHP'den Binali Yıldırım'a: ''Kedi ulaşamadığı ciğere...''

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın basın toplantısında kullandığı, "Bu seçim başlı başına murdar olmuş bir seçimidir. Murdar etin kavurması olmaz" ifadelerine Twitter'dan yanıt verdi.

Öztrak, Binali Yıldırım'ın açıklamalarına cevap olarak “Bugün bile millete hakarete devam ediyorlar. Sandıktan kendileri çıkmayınca milletin iradesi murdar mı oluyor. Atalarımız boşuna dememiş ‘kedi ulaşamadığı ciğere murdar dermiş.’ Ekrem İmamoğlu milletin seçtiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıdır” ifadelerini kullandı.

Bugün bile millete hakarete devam ediyorlar.

Sandıktan kendileri çıkmayınca milletin iradesi murdar mı oluyor.

Atalarımız boşuna dememiş "kedi ulaşamadığı ciğere murdar dermiş".

Ekrem İmamoğlu milletin seçtiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıdır. Nokta. — Faik Öztrak (@faikoztrak) 15 Nisan 2019

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