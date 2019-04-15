NATO'dan ABD'ye soğuk duş: ''Türkiye kendisi karar verir''
NATO'dan ABD'ye soğuk duş: ''Türkiye kendisi karar verir''
İstanbul bilinmezi doları ateşledi ! Dolar/TL 5.80 !
İstanbul bilinmezi doları ateşledi ! Dolar/TL 5.80 !
Bütçe, mart ayında 24,5 milyar lira açık verdi
Bütçe, mart ayında 24,5 milyar lira açık verdi
CHP'den yeni açıklama: ''Bunların derdi sayım değil!''
CHP'den yeni açıklama: ''Bunların derdi sayım değil!''
Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı ?
Ramazan Bayramı tatili 9 gün olacak mı ?
Fatih Portakal'dan İstanbul'da seçimlerin tekrarlanmasına tepki
Fatih Portakal'dan İstanbul'da seçimlerin tekrarlanmasına tepki
Maltepe'de oy sayımı yeniden başladı
Maltepe'de oy sayımı yeniden başladı
Bunu yaptırmayan araç sürücüsüne ceza geliyor
Bunu yaptırmayan araç sürücüsüne ceza geliyor
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 15 Nisan 2019 17:12

CHP'den Binali Yıldırım'a: ''Kedi ulaşamadığı ciğere...''

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AK Parti'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'ın sözlerine "Kedi ulaşamadığı ciğere murdar dermiş" sözleriyle cevap verdi.

CHP'den Binali Yıldırım'a: ''Kedi ulaşamadığı ciğere...''
A+ A-

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın basın toplantısında kullandığı, "Bu seçim başlı başına murdar olmuş bir seçimidir. Murdar etin kavurması olmaz" ifadelerine Twitter'dan yanıt verdi.

Öztrak, Binali Yıldırım'ın açıklamalarına cevap olarak “Bugün bile millete hakarete devam ediyorlar. Sandıktan kendileri çıkmayınca milletin iradesi murdar mı oluyor. Atalarımız boşuna dememiş ‘kedi ulaşamadığı ciğere murdar dermiş.’ Ekrem İmamoğlu milletin seçtiği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıdır” ifadelerini kullandı.

Seçim gecesi ''Kazandık'' diyen Yıldırım'dan İmamoğlu'na suçlamaSeçim gecesi ''Kazandık'' diyen Yıldırım'dan İmamoğlu'na suçlama

seçim , chp , mundar , Faik Öztrak
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM